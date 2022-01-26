Дочь Принцессы Каролины поразила публику во время показа коллекции Chanel Haute-Couture 2022.

Роскошный показ коллекции Chanel Haute-Couture 2022 состоялся во вторник 25 января в Эфемерном Большом Дворце (Grand Palais Ephémère) в Париже, в нескольких шагах от Эйфелевой башни.

Коллекция, подписанная Виржинией Виар (Virginie Viard), представленная в декорациях Ксавье Вейана (Xavier Veilhan) под музыкальное сопровождение Себастьена Телье (Sébastien Tellier), дефиле которой Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi) открыла самым, что ни на есть, уникальным способом. Ослепительное появление амбассадора и лица престижного бренда — верхом на лошади, одетой в твидовый пиджак, перчатки и кожаные кавалерийские сапоги и шлем — произвело огромное впечатление на собравшихся.

Её супруг Димитрий Рассам (Dimitri Rassam) и свекровь Кароль Буке (Carole Bouquet) — некогда сама икона легендарного аромата Chanel N°5 — также присутствовали на этом выдающемся показе, как и другие известные личности, как то Анжель (Angèle), Марго Робби (Margot Robbie), Фаррелл Уильямс (Pharrell Williams) или Ванесса Паради (Vanessa Paradis).

Шарлотта Казираги опубликовала несколько фотографий на своей странице в Instagram, выразив свою любовь к моде и конному спорту. В рамках этой дисциплины она принимала участие во многих чемпионатах. Дочь Принцессы Каролины стала амбассадором Дома «Chanel» в начале 2021 года. В сотрудничестве с легендарным французским брендом она запустила проект «Литературные встречи на улице Камбон» («Les Rendez-vous littéraires rue Cambon»).