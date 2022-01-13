Советы редакции: мероприятия в Монако в период с 14 по 20 января.

Пятница 14 января

Отпразднуйте 158-летие Hôtel de Paris и насладитесь зимним садом в Патио гостиницы. Обед на свежем воздухе и, в особенности, шоколадный бар зададут ритм вашего дня в атмосфере роскошного сада.

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Суббота 15 января

Театр Муз (Théâtre des Muses) в 20:30 представляет вашему вниманию спектакль «За идиотов, посмевших мечтать» (« A ces idiots qui osent rêver »). Романтическая комедия в американском стиле, вдохновлённая фильмами «Ла-Ла Ленд» и «Когда Гарри встретил Салли», в которой рассказывается об особенном видении любви мужчины и женщины.

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Воскресенье 16 января

Завершите выходные путешествием по Дороге Мимозы в кругу семьи или друзей. Маршрут протяженностью 130 километров, включающий восемь этапов, простирается от Борм-ле-Мимоза до Грасса.

Понедельник 17 января

Посетите Океанографический музей (Musée océanographique) и откройте для себя коллекцию видов морской флоры и фауны. В настоящее время Музей предлагает скидку в 50% на первые 200 заказов входных билетов, по промо-коду « 50OCEANO ». Также, примите участие в нашем конкурсе на Facebook и розыгрыше бесплатных билетов.

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Вторник 18 января

В Театре Варьете (Théâtre des Variétés) в 20 часов пройдёт ретроспективный показ классики кинематографа, киноленты Жана Ренуара (Jean Renoir) 1946-го года под названием «Загородная прогулка» (Partie de Campagne), экранизации одноимённого произведения Ги де Мопассана (Guy de Maupassant). После кинопоказа состоится лекция Оливье Кюршо (Olivier Curchod).

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Среда 19 января

Проведите вторую половину дня со своими детьми в Библиотеке Принцессы Каролины (Bibliothèque Princesse Caroline), где им будет рассказана история на тему цирка. Вам будет предложено два сеанса: первый – для детей от 18 месяцев (в 15:30) и второй — от двух лет (в 16:00).

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Четверг 20 января

Официальный старт 90-го Ралли Монте-Карло! Прекрасная возможность, чтобы полюбоваться автомобилями в Порту Эркюль (Port Hercule) до их отправления в Люсерам (Lucéram). Приходите посмотреть, как пилоты Себастьян Ожье (Sébastien Ogier), Отт Тянак (Ott Tänak) или же Элфин Эванс (Elfyn Evans) отправятся в гонку в 18:45. Вход бесплатный.

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