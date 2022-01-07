У международной серии парусных регат Monaco Sportsboat Winter Series, организуемых Яхт-клубом Монако, появился новый спонсор. Речь идет о консалтинговой компании Tenzor Consulting Group – ведущем партнере парусного спорта.

С 2020 года компания активно проводит соревнования Tenzor Cup Series в четырех этапах, в которых принимают участие лучшие команды в данной категории. Это динамичное движение отражает стремление России расширить свое влияние в мире парусного спорта. В связи с этим Tenzor Consulting Group и Яхт-клуб Монако заключили соглашение о сотрудничестве.

В новом сезоне 2021/2022 Monaco Sportsboat Winter Series становится частью ежемесячной серии парусных регат Tenzor International Cup, проводимых с 2013 года. Это прекрасная возможность для команд потренироваться в монакском акватории перед чемпионатом мира в категории J/70, организуемым Яхт-клубом Княжества Монако (с 14 по 22 октября 2022 года).

«Монако – столица парусного спорта»

«Наше сотрудничество с Яхт-клубом Монако – это очень важный шаг на пути к достижению поставленных целей, – сказал в своем заявлении Андрей Пушкин, управляющий партнер Tenzor Consulting Group. – Это повысит соревновательный дух участников за счет более сильных составов иностранных команд, а также значимость и репутацию серии парусных гонок как в России, так и во всем мире».

Это соглашение вписывается в рамки программы по продвижению Княжества в качестве ведущего центра парусного спорта. Начиная с 2012 года, под руководством князя Альбера II в рамках проекта «Монако – столица парусного спорта», Княжество совместно с Яхт-клубом Монако работают над его реализацией, проводя многочисленные гонки и участвуя в мировых мероприятиях, таких как кругосветная регата Vendée Globe со шкипером Борисом Херрманном (Boris Herrmann) и Team Malizia.