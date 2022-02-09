Всего в 21 год Улей Деме (Houleye Deme) является центральным защитником и капитаном женской сборной ФК «Монако». Предлагаем вам познакомиться поближе с молодой футболисткой.

Играя во дворе со своим младшим братом, юная Улей Деме никогда бы не поверила, что ее страсть к игре перерастет в нечто большее. И тем не менее…

Попробовав себя в баскетболе в возрасте тринадцати лет, девушка продолжала тренироваться в небольшом клубе в Гавре, откуда она родом. Восемь лет спустя футболистка с гордостью приняла участие в Кубке Франции в составе женской сборной ФК «Монако», одновременно выступая в роли центрального защитника и капитана команды.

Мы не рассматриваем это как поражение, а скорее как хороший опыт

Однако, 29 января в 1/8 финала Кубка команда ФК «Монако» одержала поражение перед женской сборной ФК «Реймс». Несмотря на это, девушки не расстраиваются, скорее даже наоборот. «Когда мы играли против «Реймса», девочки показали отличную игру перед лицом соперниц из высшей лиги, сумев удержать счет вничью к концу первого тайма. В конечном итоге работа, проделанная нами с начала года, принесла свои плоды. Это было историческое событие для клуба, а также и для нас! Мы не сдавались до конца и гордимся своей игрой: мы не рассматриваем это как поражение, а скорее как хороший опыт», – поделилась Улей Деме.

Будучи игроком региональной лиги, ФК «Монако» ставит перед цель попасть во второй дивизион высшей лиги в следующем году. «Я считаю, мы на правильном пути. Мы очень требовательны к себе, пунктуальны на тренировках и прилагаем максимум усилий для достижения поставленных целей!»

В состоянии постоянного прогресса

Участие в Кубке Франции также внесло свой вклад в процесс развития клуба. «Это дало нам возможность познакомиться с разными командами и стало для нас незабываемым приключением! Начиная с сентября мы играли каждое воскресенье, вели активный образ жизни, а также смогли оценить уровень других женских сборных Франции, в том числе самых сильных», –отметила Улей Деме.

Выпускница факультета международной торговли, в настоящий момент девушка работает ассистентом отдела продаж, но надеется однажды стать профессиональной футболисткой.

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ФК «Монако» – это действительно сплоченная команда

А чтобы усовершенствовать свой уровень, Улей Деме обращается за советом к футболисткам из других команд – ее настоящих образцов для подражания. «Я не особо смотрю футбол, вот такой парадокс, – улыбается девушка. – Но у меня есть подруги, которые профессионально занимаются футболом, и когда мне нужен совет, я предпочитаю обращаться к ним. У меня на стене никогда не было плаката с изображением известного футболиста».

Будучи капитаном команды с момента своего прибытия в 2019 году, Улей Деме серьезно относится к своей роли. «Я уже успела побывать капитаном запасного состава в своем прошлом клубе, поэтому знаю, какая это ответственность. Это большая честь – вести за собой всю команду. Это значит, что девочки, тренер и клуб доверяют мне, в том числе и на поле. ФК «Монако» – это действительно сплоченная команда, мы все дружны и знаем, что если у кого-то из нас возникнет проблема, остальные придут ей на помощь».

Будучи по своей натуре энергичной и целеустремленной, Улей Деме выкроила время в своем и без того плотном графике на подготовку юных игроков клуба. «Раньше я тренировала девочек, а теперь работаю с мальчиками в возрасте восьми лет. Все складывается как нельзя лучше, мне очень нравится здесь, в «Монако», – призналась молодая спортсменка.

Для Улей Деме это дополнительный опыт, благодаря которому она может передавать свои знания молодым поколениям, что для нее немаловажно. «Мне нравятся командные виды спорта, где не чувствуешь себя одиноко… Мы всегда поддерживаем друг друга, если у кого-то что-то не получается. К тому же, футбол требует серьезной дисциплины и хорошей физической подготовки, чтобы находиться на поле 90 минут, а то и больше. Люди думают, что футбол – это просто бег с мячом, а на самом деле все гораздо сложнее».

Меня часто называли пацанкой, потому что я играла в футбол, но я не обращала внимания

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Поэтому не стоит поддаваться стереотипам. В том числе и из-за отношения общества к девушкам, играющим в футбол. «Меня часто называли пацанкой, потому что я играла в футбол, но я не обращала внимания. К счастью, моя семья всегда была на моей стороне. Они поддерживают меня с самого начала, и всегда желают мне удачи перед матчем», – рассказывает футболистка.

Улей Деме также хотела бы обратиться ко всем девушкам и девочкам, которые хотели бы начать заниматься футболом: «Будьте уверены в себе – это очень важно. Иногда вам кажется, что вы не справляетесь, и вы сомневаетесь, сможете ли добиться успеха… Несмотря на это, никогда не сдавайтесь и верьте в себя! «

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