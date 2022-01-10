Впервые в своей истории женский футбольный клуб «Монако» сыграет в 1/8 финала Кубка Франции. Подопечные Стефана Гиго (Stéphane Guigo) одержали победу над командой «Коломье» (3:1) в воскресенье на стадионе «Наследного принца Жака» в Босолей.

Какое достижение! Непобедимые в этом сезоне, монегаски продолжили свое прекрасное выступление в Кубке Франции и вырвали историческую победу в 1/16 финала. Благодаря дублю Лоры Домек (Laura Domecq), «Монако» выбил из соревнования аутсайдера турнира, несмотря на пропущенный гол в первом тайме. Манон Рузис забила единственный гол за «Коломье» с пенальти (0-1, 16′).

Лора Домек забивает дубль

После перерыва «Монако» сравнял счет усилиями Лоры Домек (1:1, 64′), а затем Ева Тавара (Eva Towara ) подарила своей команде победу (2:1, 88′). Меткий удар Лоры Домек в верхний угол ворот принес женскому футбольному клубу «Монако» победу.

Есть большая вероятность, что подопечные Стефана Гиго проведут матч 1/8 финала на стадионе «Луи-II». В следующем раунде монегаски также могут попасть на команду из первого дивизиона. Мечта клуба свершилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент ЖФК «Монако» Андре-Пьер Куфе: «Задача – через два года выйти в высший дивизион»