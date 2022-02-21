В воскресенье днем «Монако» и «Бордо» сыграли вничью 1:1 в матче 25-го тура Лиги 1.

Результат матча: 1-1

Через неделю после ничьей 0:0 с «Лорьяном» подопечные Филиппа Клемана вновь потеряли драгоценные очки, теперь в гостевом матче с «Бордо» на глазах у более чем 400 болельщиков «Монако».

«Монако» провел очень неудачный первый тайм. Монегаски пропустили мяч на 22-й минуте от удара с левой ноги Реми Удена (Rémi Oudin). Несколькими минутами позже, «красно-белые» остались вдесятером после удаления Орельена Тчуамени (см. ниже).

Подопечные Клемана оклемались лишь во втором тайме и смогли вернуться в игру, вынудив соперника забить в свои ворота на 67-й минуте (1:1). На последних минутах матча Александр Нюбель сделал героический сейв после удара Уй-Джо Хванга (Ui-Jo Hwang) (81′).

«Монако» занимает шестое место, находясь в семи очках от тройки лидеров. Следующая игра Монако состоится в следующее воскресенье (13:00), на стадионе «Луи-II», против «Реймса».

Игровой факт: Орельен Тчуамени получил красную карточку в первом тайме

Игрок сборной Франции получил первую желтую карточку после нескольких жестких отборов и фола на Жозуе Гилавоге (Josuha Guilavogui) (28′), а через несколько минут получил второе предупреждение.

Вторая желтая карточка была показана Орельену Тчуамени за захват правой лодыжки Жана Онаны (Jean Onana), хотя он, как оказалось, сыграл в мяч в первом случае (35′). Это был игровой игры, который неизбежно повлиял на ход игры.

Игрок матча: Желсон Мартинш

У португальского вингера было несколько шансов отличиться в этом матче. Во втором тайме, именно после его удара, мяч отрикошетил от защитников «Бордо» и оказался в сетке (1:1).

Желсон Мартинс, вышедший на замену перед самым перерывом, стал героем этого матча.

Статистика: 13

Такое количество ударов нанесли футболисты «Монако» в этом матче (4 в створ ворот).

Цитата: «Команда боролась до конца»

Кайо Энрике: «Мы знали, что это будет сложная игра, особенно после удаления Орельена Тчуамени. Совсем непросто играть вдесятером против одиннадцати с первого тайма. Однако команда боролась до конца. Конкуренты? Мы просто должны сконцентрироваться на себе, мы должны работать, понять, что мы сделали не так, чтобы хорошо провести следующую игру».