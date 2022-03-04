Матч Евролиги между командами «Барселона» и «Монако Баскет» (88-83) был отмечен совместной акции в поддержку Украины с баннером «Stop the War» («Нет войне»).

За несколько минут до начала матча между лидером Евролиги — «Барселоной» и «Монако Баскет», которые борются за место в плей-офф, игроки и персонал обеих команд собрались в центре площадки.

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Команды подняли баннер «Stop the War», в поддержку Украины, которая уже более недели подвергается вторжению российских вооруженных сил. Напомним также, что руководство Евролиги решило исключить все российские команды из розыгрыша.

https://twitter.com/ASMonaco_Basket/status/1499507284283736064

Что касается самого матча, то команды показали настоящее шоу. «Монако» Баскет был близок к монументальному подвигу, уступив всего пять очков суперклубу из Барселоны (88-83). Отставая на шестнадцать очков (57-41), монегаски начали захватывающее возвращение, возглавляемое Дуэйном Бэйконом (16 очков).

Монегаскам немного не хватило, чтобы переломить ход встречи в свою пользу на каталанской земле. Поражение, которое вместе с тем не помешает «Монако Баскет» продолжить борьбу за место в плей-офф. Подопечные Саши Обрадовича в настоящее время занимают восьмое место, последнее квалификационное место для участия в плей-офф.