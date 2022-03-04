Матч Евролиги между командами «Барселона» и «Монако Баскет» (88-83) был отмечен совместной акции в поддержку Украины с баннером «Stop the War» («Нет войне»).
За несколько минут до начала матча между лидером Евролиги — «Барселоной» и «Монако Баскет», которые борются за место в плей-офф, игроки и персонал обеих команд собрались в центре площадки.
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Команды подняли баннер «Stop the War», в поддержку Украины, которая уже более недели подвергается вторжению российских вооруженных сил. Напомним также, что руководство Евролиги решило исключить все российские команды из розыгрыша.
Что касается самого матча, то команды показали настоящее шоу. «Монако» Баскет был близок к монументальному подвигу, уступив всего пять очков суперклубу из Барселоны (88-83). Отставая на шестнадцать очков (57-41), монегаски начали захватывающее возвращение, возглавляемое Дуэйном Бэйконом (16 очков).
Монегаскам немного не хватило, чтобы переломить ход встречи в свою пользу на каталанской земле. Поражение, которое вместе с тем не помешает «Монако Баскет» продолжить борьбу за место в плей-офф. Подопечные Саши Обрадовича в настоящее время занимают восьмое место, последнее квалификационное место для участия в плей-офф.