ФК «Монако» выбыл из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти (2-2, 4-2 по пенальти).

Результат встречи: 2-2

Очень досадное поражение для красно-белых, которые стремились во второй раз подряд выйти в финал Кубка Франции. Столкнувшись с командой «Нант», воодушевленной своими болельщиками на сияющем стадионе «Божуар», подопечные Филиппа Клемана уступили в серии пенальти после того, как в конце матча сравняли счет благодаря голу Мирона Боаду (2:2, 76′).

Игра началась очень хорошо. Гильермо Марипан открыл счет с отличного штрафного удара Вандерсона (0-1, 12′). Однако, «Нант» не позволил себе расслабиться и вскоре вновь сравнял счет после неудачного автогола Джибриля Сидибе (1:1, 21′).

После перерыва «Монако» контролировал ход игры, но в итоге именно «Нант» вырвался вперед благодаря усилиям Самюэля Мутуссами (2:1, 74′). В серии пенальти Виссам Бен-Йеддер и Орельен Тчуамени промахнулись, в результате чего «Нант» вышел в финал, в котором сыграет против «Ниццы».

Игрок матча: Майрон Боаду

Выступающий за сборную Нидерландов Майрон Боаду спас свою команду всего через несколько минут после того, как сменил на поле Софиана Диопа (72′). Гол Самуэля Мутуссами (74′) обеспечил «Нанту» почти окончательное преимущество менее чем за 20 минут до конца матча. Это было ударом для монегасков…

Но не для Майрона Боаду, который ударом головой позволил «Монако» сравнять счет всего через две минуты после пропущенного мяча. Этот гол позволил монегаскам перевести матч в дополнительное время и затем в серию пенальти, которая не увенчалась успехом для «красно-белых».

Результативность: Вандерсон и его две голевые передачи

Бразильский вингер, игравший на правом фланге атаки «Монако», доказал свой уровень благодаря двум результативным передачам.

Статистика: второй автогол Сидибе за карьеру

Джибриль Сидибе забил второй автогол в своей профессиональной карьере. Первый Сидибе забил 24 января 2018 года в пользу «Лиона» в Кубке Франции.

Цитата дня: «Мы стремились дойти до финала»

Филипп Клеман: «Нам не хватило удачи. Мы создали массу моментов, но нам нужно было лучше справиться с реализацией. Пенальти — это лотерея. Мы разочарованы этим поражением. Мы стремились дойти до финала».