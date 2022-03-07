В воскресенье вечером «Монако» обыграл «Марсель» (0:1) в рамках 27-го тура Лиги 1.

Результат матча: 0-1

В конце игры, довольно скудной на моменты, подопечные Филиппа Клемана провели хорошее наступление, взяв три очка на поле соперника «Марселя».

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Прочно обороняясь, монегаски уверенно контролировали ход игры и смогли выйти вперед после перерыва благодаря усилиям Желсона Мартинша.

Португальский вингер оказался в штрафной площади «Марселя» и после удара Кевина Фоланда в стойку ворот Пау Лопеша, подхватил мяч и открыл счет в матче (0:1, 58′).

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После первого гола, который был отменен в первом тайме из-за положения «вне игры» Жана Лукаса (42′), подопечные Клемана наконец-то вырвались вперед, а «Марсель» не смог вернуться и сравнять в конце матча.

Благодаря этому успеху, «Монако», занимающий сейчас восьмое место, приблизился к Марселю (3-е место) на расстояние в шесть очков. Следующая матч монегаски проведут в Лиге Европы. Игра с португальской «Брагой» состоится в этот четверг (21:00).

Игрок: Вандерсон продолжает прогрессировать

Вандерсон продолжает радовать. После прекрасного выступления в матче против «Нанта» в Кубке Франции, в котором он сделал две голевые передачи, Вандерсон порадовал болельщиков и в матче против «Марселя».

Бразилец, перешедший этой зимой из «Гремио Порту-Алегри», был активен в атаке и доставлял партнерам прекрасные передачи. Аксель Дисаси также хорошо сыграл в защите, подтвердив, что он находится в прекрасной форме на данный момент.

Реакция: «Игроки проявили характер»

Филипп Клеман: «Игроки проявили характер, чтобы добыть три очка во втором тайме. Я был уверен, что рано или поздно это произойдет. Когда вы уверены в качествах своих игроков, вы знаете, что в какой-то момент все изменится. В последних матчах у нас было больше моментов, чем у наших соперников, но все складывалось не в нашу пользу: удаления и автоголы. Сегодня мы одержали эту победу с мужеством, и я очень доволен».

Аксель Дисаси: «Было важно победить, чтобы не выбыть из борьбы за лидирующие позиции в чемпионате. Мы пообещали себе, что не сдадимся, и конец сезона будет очень интересным. Мы полны уверенности перед поездкой в Брагу. Мы должны также хорошо выступить, чтобы продолжить эту победную серию».

Статистика: 4

Количество голов, забитых Желсоном Мартиншом в этом сезоне в Лиге 1.