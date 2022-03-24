Пассажирам будут снова предложены 52 пункта назначения в 29 стран мира.

Долгожданное событие! После двухлетней приостановки деятельности по причине санитарного кризиса, включающей короткое открытие на сезон летних отпусков, Терминал 1 Аэропорта Ниццы возобновит свою работу 27 марта.

В программе полётов Терминала 1 значатся 52 направления в 29 стран мира, включая Францию. Список перевозчиков пополнится четырьмя новыми авиакомпаниями: Condor, Icelandair, United Airlines и Gulf Air.

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20 магазинов и 14 ресторанов готовы будут вновь порадовать путешественников в Терминале 1, в их числе и два новых заведения: кофейня Emily & The cool Kids и Lobsta, ресторан морепродуктов в стиле стритфуд. Эти два стенда расположатся на внешней стороне здания аэровокзала, прямо по выходе из трамвая.

В зоне вылета вы сможете вновь насладиться любимыми блюдами и напитками от шеф-повара Тьерри Маркса (Thierry Marx) в баре-ресторане La Plage, расположенном рядом со спиралевидной горкой.