Почти год назад Княжество запустило новую концепцию цифровой идентификации для резидентов страны. Эта инициатива была удостоена награды «High Security Printing Award» в категории «Лучшее инновационное удостоверение личности и проездной документ».

Монако продолжает свою работу в области внедрения цифровых технологий в разные сферы современной жизни. Что особенно важно, 6000 резидентов страны уже получили новые карты и активировали опцию цифровой идентификации. Проект был с энтузиазмом воспринят обществом и предлагает следующие преимущества: упрощенный доступ к онлайн-процедурам и рынку сферы услуг, усиление безопасности и т.д.

Приоритет безопасности для монегасков и жителей страны

Награда, полученная Княжеством, особенно отмечает усиленные стандарты безопасности этой новинки цифровой идентификации. В мае 2021 года широкой публике уже была представлена часть проекта, раскрывающая систему двух разных ПИН-кодов для раздельного доступа на телефоне и компьютере.

«Задача, которую мы поставили перед собой, — обеспечить всё население страны [цифровым удостоверением личности] к 2024 году», — говорит генеральный директор Департамента внутренних дел Кристоф Прат (Christophe Prat).

В ближайшие месяцы возможность цифровой идентификации будет внедрена для всех онлайн-заявок на портале Государственных услуг.