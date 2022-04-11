На избирательные участки пришли 2 392 из 5 185 зарегистрированных избирателей.

Явка едва составила 46%, что почти на десять пунктов меньше, чем в 2017 году. В воскресенье, 10 апреля, более 2 000 французских граждан, проживающих в Монако, отдали свой голос на избирательном участке в школе им. Святого Шарля. В этот раз в ходе первого тура голосования было зафиксировано значительное снижение явки избирателей. За кого из кандидатов проголосовали граждане Французской Республики, проживающие в Монако?

Возглавляют список те же кандидаты, что встретятся во втором туре 24 апреля. Эммануэль Макрон («Вперёд, Республика!») с 789 голосами и Марин Ле Пен («Национальное объединение») с 568 голосами. Но далее результаты первого тура в Монако разнятся с французскими показателями: вместо напряжённой борьбы между ультралевыми и ультраправыми, развернувшейся в соседней стране, в Монако третьим стал ультраправый кандидат Эрик Земмур («Реконкиста»), набравший 426 голосов.

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Разрыв между лидирующей тройкой и последующими кандидатами увеличивается: Жан-Люк Меланшон («Непокоренная Франция») набрал 157 голосов, следом идут кандидат правоцентристских «Республиканцев» Валери Пекресс и кандидат «зеленых» Янник Жадо с 144 и 113 голосами соответственно.

Как и во Франции, завершают список лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян (72 голоса), депутат Жан Лассаль от партии «Сопротивление» (51 голос), мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго (17 голосов), коммунист Фабьен Руссель (15 голосов), кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу (10 голосов) и Натали Арто от партии «Рабочая борьба» (4 голоса).