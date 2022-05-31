Монако предстоит насыщенная неделя благодаря многочисленным мероприятиям, конференциям и предпремьерным показам в рамках второго фестиваля потокового кино.

С 31 мая по 3 июня в Гримальди Форуме состоится фестиваль стримингового кино. Всего публике будет представлено не менее 100 сериалов и короткометражных фильмов, которые будут идти каждый день, с 11 до 17 часов. По случаю этих показов организаторы фестиваля подготовили ежедневные конференции, посвящённые миру кинематографа, его будущему и новым возможностям в эпоху переходного периода, с участием профессиональных спикеров из мира киноиндустрии. Конференции проходят ежедневно, с 11 до 18 часов.

В первые три вечера в 18:00 для гостей будет организован VIP-коктейль.

Вторник, 31 мая

В 19:30 состоится показ фильма A Bird Flew In в присутствии некоторых членов съемочной группы, включая актера Джеффа Фейи.

Среда, 1 июня

С 13 до 17 часов пройдёт специальный кинопоказ для детей.

В 19:30 состоится редпремьерный показ первых двух эпизодов сериала «Становление Елизаветы» (Becoming Elizabeth)

Четверг, 2 июня

В 19:30 будет показан эпизод сериала «Газлит» (Gaslit) с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях.

Пятница, 3 июня

Торжественная церемония награждения состоится в эту пятницу, в 19 часов, в отеле Le Meridien Beach Plaza. Не забудьте забронировать места заранее, если вы хотите увидеть вручение призов воочию. На мероприятии будут присутствовать многие VIP-персоны и профессионалы из мира кино.

Для посещения показов необходимо забронировать билеты онлайн. Однодневный абонемент стоит 65 евро, а абонемент, дающий доступ ко всем показам в течение трёх дней, — 125 евро. Также вы можно посетить бесплатные показы непосредственно в Гримальди Форуме или прямо у себя дома в режиме реального времени.

Полная программа фестиваля — на сайте Monaco Streaming Film Festival