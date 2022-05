Vi aspetta una bella settimana, tra eventi, conferenze e anteprime con il Monaco Streaming Film Festival.

Da martedì 31 maggio a venerdì 3 giugno, il Grimaldi Forum ospiterà il Monaco Streaming Film Festival. Questa settimana, dalle 11:00 alle 17:00, saranno trasmessi oltre 100 cortometraggi e serie. E non è tutto: tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00 sono previste conferenze sul mondo del cinema, sul suo futuro e sulle opportunità che offre con diversi talenti dell’industria cinematografica, oggi in piena transizione.

Ricordiamo che le prime tre sere è previsto un Cocktail VIP alle 18:00.

Martedì 31 maggio

Alle 19:30 verrà trasmesso il film A Bird Flew In. In sala sarà presente una parte del cast, tra cui l’attore Jeff Fahey.

Mercoledì 1 giugno

Dalle 13:00 alle 17:00 è in programma una serie di proiezioni dedicata ai più piccoli.

Alle 19:30, saranno presentati in anteprima i primi due episodi della serie Becoming Elizabeth.

Giovedì 2 giugno

Alle 19:30, verrà trasmesso un episodio di Gaslit, con Julia Roberts e Sean Penn.

Venerdì 3 giugno

Il Gala Award Show si terrà questo venerdì alle 19:00 presso il Méridien Beach Plaza Hotel. Se volete partecipare alla premiazione, è il momento di prendere i biglietti. Ci saranno diversi VIP e talenti del mondo del cinema.

Per partecipare alle proiezioni è necessario prenotare i biglietti online. Il Pass per una giornata ha un costo di 65€, mentre per garantirsi l’accesso per i primi tre giorni occorrono 125€. Potrete anche assistere ad alcune proiezioni gratuite direttamente al Grimaldi Forum o da casa vostra in streaming.

Per il programma completo: Monaco Streaming Film Festival