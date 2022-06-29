Путешественники смогут получить всю необходимую информацию о вакцинации.

Центр вакцинации, созданный в 1988 году совместно с администрацией Ниццы, был вынужден закрыться на период пандемии Covid-19. С 27 июня центр снова открыл свои двери в Терминале 1.

Международный центр вакцинации не только информирует путешественников, но и вакцинирует тех, кто готовится к путешествию. Консультации и вакцинация проводятся врачом или средним медперсоналом.

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Предлагается семь типов вакцин:

От жёлтой лихорадки,

От гепатита A и B,

От тифа,

От менингита (типа A, C, Y, W),

От клещевого и японского энцефалита,

От бешенства,

От дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша.

На сегодняшний день центр открыт только по понедельникам с 14 до 16 и по средам с 8.30 до 10.30. Когда спрос станет больше, часы работы будут увеличены.

Напомним, что непосредственно перед пандемией центр вакцинировал 4 800 до 5 000 человек в год.