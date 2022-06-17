В течение июля на аукцион будут выставлены самые роскошные лоты.

Изумруды, сапфиры и, конечно же, бриллианты! От выставки до престижного аукциона — июль в Княжестве, бесспорно, пройдёт под знаком любви к ювелирным изделиям.

© Управление по связям с общественностью/Манюэль Витали

Среди лотов, выставленных на аукцион: драгоценности, часы, сумки класса люкс, редкие комиксы, а также, уже в третий раз, экспонаты выставки Monaco Sculptures. Полюбоваться престижными витринами можно будет в Hôtel Hermitage с 15 по 21 июля. Первый аукцион состоится уже 8 июля.

На торгах будут представлены культовые сумки Hermès и Vuitton — © Управление по связям с общественностью/Манюэль Витали

Отдельной отрадой для ценителей станет уникальная частная коллекция из 70 прекрасных женских часов, более 40 лет хранившаяся в сейфе подальше от людских глаз.

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