В течение июля на аукцион будут выставлены самые роскошные лоты.
Изумруды, сапфиры и, конечно же, бриллианты! От выставки до престижного аукциона — июль в Княжестве, бесспорно, пройдёт под знаком любви к ювелирным изделиям.
Среди лотов, выставленных на аукцион: драгоценности, часы, сумки класса люкс, редкие комиксы, а также, уже в третий раз, экспонаты выставки Monaco Sculptures. Полюбоваться престижными витринами можно будет в Hôtel Hermitage с 15 по 21 июля. Первый аукцион состоится уже 8 июля.
Отдельной отрадой для ценителей станет уникальная частная коллекция из 70 прекрасных женских часов, более 40 лет хранившаяся в сейфе подальше от людских глаз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновлённый интерьер бутика Graff в Казино Монте-Карло