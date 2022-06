Durante il mese di luglio saranno messi all’asta dei lotti preziosissimi.

Smeraldi, zaffiri e, chiaramente, diamanti! Il mese di luglio nel Principato si svolgerà all’insegna dei gioielli, tra esposizioni e vendite all’asta prestigiose.

© Dipartimento di comunicazione / Manuel Vitali

Tra i lotti in vendita troviamo gioielli, orologi, borse di lusso, fumetti e non solo. Per la terza edizione troverete anche alcune sculture di Monaco Sculptures. Sarà inoltre possibile ammirare queste meraviglie all’Hotel Hermitage dal 15 al 21 luglio. La prima vendita all’asta si terrà l’8 luglio prossimo.

Saranno in vendita delle splendide borse Hermès e Vuitton – © Dipartimento di comunicazione / Manuel Vitali

E per rifarvi gli occhi, potrete ammirare una collezione privata unica, conservata in una cassaforte da oltre 40 anni, con 70 splendidi orologi da donna.

