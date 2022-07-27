Княгиня воспользовалась этим трогательным моментом, чтобы подарить каждому пенсионеру фотографию Княжеской семьи.

Это была волнующая встреча, полная эмоций, сопричастности и тёплого общения. Во вторник, 26 июля, княгиня Шарлен посетила дом престарелых A Qietüdine, где ее приветствовала прекрасным букетом цветов одна из жительниц резиденции, которая отпраздновала свой вековой юбилей!

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Княгиня тепло поблагодарила весь персонал заведения и принесла несколько корзин, наполненных фруктами и овощами из семейного поместья в Рокажеле. Жители резиденции, которые были глубоко тронуты её визитом, также получили еще один прекрасный подарок от жены князя Альбера II: фотографию княжеской четы в сопровождении наследного принца Жака и принцессы Габриэллы.