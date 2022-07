La Princesse a profité de ce beau moment pour remettre à chaque retraité une photo de la Famille Princière.

Un grand moment de partage, de complicité et d’émotion. Ce mardi 26 juillet, la Princesse Charlène s’est rendue à la maison de retraite A Qietüdine, où elle a été accueillie par une dame âgée de cent ans qui lui a remis un beau bouquet de fleurs !

La Princesse a salué le personnel de l’établissement et a apporté plusieurs paniers remplis de fruits et légumes de la propriété familiale à Roc Agel. Les pensionnaires, très émus, ont également reçu chacun un autre beau cadeau de l’épouse du Prince Albert II : une photo du Couple Princier, accompagné du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.