Вечер увенчался великолепным концертом Алиши Киз (Alicia Keys) на Площади Казино.

Мероприятие являло собой союз солидарности и элегантности. Вечером в понедельник, 18 июля, состоялся 73-й традиционный гала-вечер Красного Креста Монако. Событие было также приурочено к 40-й годовщине президентства Князя Альбера II на посту главы гуманитарной организации.

Что касается Княгини Шарлен, то она уже год занимает должность вице-президента. На встрече также присутствовала член правления Красного Креста Монако Камилла Готлиб (Camille Gottlieb),

© Эрик Матон (Eric Mathon) /Княжеский дворец

Празднество началось с выдающегося фуршета, на котором 650 гостей собрались вокруг правящей четы, на террасах с видом на море. Каждый участник заплатил по 1 200 евро за участие в этом бесподобном благотворительном вечере: средства были перечислены Красному Кресту Монако. Это поможет организации в финансировании местных и международных проектов.

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В событии также участвовали топ-модель и амбассадор французского Красного Креста, Адриана Карамбё (Adriana Karembeu) и певица Имани (Imany). Они напомнили публике об акциях, проводимых Красным Крестом Монако и представили картину художника Филиппа Пастора (Philippe Pastor), подаренную ассоциации. Мероприятие завершилось лотереей с пятью призами, один из которых был особенно ценным. Он был предоставлен французской ювелирной маркой.

© Эрик Матон (Eric Mathon) /Княжеский дворец

Вечер увенчался великолепным концертом R’n’B-исполнительницы Алиши Киз на Площади Казино перед 2 200 зрителями.