La soirée s’est achevée par un magnifique concert d’Alicia Keys sur la Place du Casino.

Une soirée placée sous le signe de la solidarité et de l’élégance. Ce lundi 18 juillet au soir, se tenait la 73e édition du traditionnel gala de la Croix-Rouge Monégasque. Une édition qui marquait également le 40e anniversaire de la prise de fonction du Prince Albert II en qualité de Président de l’institution humanitaire.

La Prince Charlène, de son côté, en est la Vice-Présidente depuis un an. Camille Gottlieb, membre du Conseil d’Administration de la Croix-Rouge Monégasque, était également présente.

© Eric Mathon / Palais Princier

Pour démarrer les festivités : un cocktail dînatoire d’exception, où 650 convives se sont réunis autour du Couple Princier, sur les terrasses du Soleil, face à la mer. Tous ont déboursé 1 200 euros pour participer à cette fabuleuse soirée caritative : les fonds ont été reversés à la Croix-Rouge Monégasque, pour l’aider à financer ses projets à l’échelle locale et internationale.

LIRE AUSSI : Croix-Rouge Monégasque : « On n’a pas à rougir de l’élan de solidarité de la population vis-à-vis de l’Ukraine »

Le mannequin et ambassadrice de la Croix-Rouge française, Adriana Karembeu, et la chanteuse Imany étaient de la partie. Elles ont rappelé au public les actions menées par la Croix-Rouge Monégasque et ont présenté l’œuvre de l’artiste Philippe Pastor, offerte à l’association. Enfin, toutes deux ont animé la tombola, où cinq lots, dont un de prestige, offert par une marque de joaillerie française, étaient en jeu.

© Eric Mathon / Palais Princier

La soirée s’est achevée par un superbe concert de la star du RnB Alicia Keys, sur la Place du Casino, devant près de 2 200 spectateurs.