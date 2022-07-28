Подобно своему прапрадеду, Князю Альберу I, суверен все больше интересуется историей человечества.

Лето князя Альбера II выдалось щедрым на путешествия. После встречи с норвежской королевской семьёй и визита к Папе Римскому Франциску в Ватикан, во вторник, 26 июля, Суверен отправился в Испанию, а точнее – в пещеры Сьерра-Атапуэрка неподалеку от Бургоса.

В сопровождении Посла Монако в Испании, Катрин Фотрие-Руссо (Catherine Fautrier-Rousseau), Князь Альбер II посетил место пещерных стоянок в Сьерра-Атапуэрка, где найдено множество ископаемых останков гоминидов. Именно в этих раскопках были обнаружены самые древние останки, принадлежащие виду Homo. Эта разновидность древнего человека получила название Homo antecessor (человек предшествующий).

По случаю визита Суверен сменил свой традиционный костюм на одежду археолога, более подходящую к ситуации. Во время визита Князь Альбер II ознакомился с последней находкой, сделанной во время раскопок. Это найденная нынешним летом челюстная кость гоминида. Возраст находки — четыреста тысяч лет.

Музей эволюции человека

Князь Альбер II воспользовался визитом, чтобы посетить Музей эволюции человека в Бургосе. По словам сотрудников Музея, Князь был удивлен тем, что вниманию посетителей представлены оригиналы ископаемых останков.

В Музее глава государства смог ознакомиться с многочисленными человеческими останками, и, конечно же, главным экспонатом: восстановленным скелетом человека предшествующего, возраст которого – около миллиона лет.