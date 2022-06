Княжеская семья совершила путешествие в Норвегию по стопам Князя Альбера I и участвовала в открытии выставки.

Памятные события по случаю столетия со дня кончины Князя Альбера I проходят по всей Европе. После вернисажа выставки в казино города Люшон Княжеская Семья отправилась в Осло, чтобы открыть выставку « Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard » в Музее Фрама при участии Наследного Принца Норвегии Хокона.

Этой выставкой музей отдает дань памяти научным экспедициям Князя-Ученого на Шпицберген, главный остров архипелага Свальбард на севере Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФОТО. Князь Альбер II посетил выставку, посвященную Князю Альберу I

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец (Palais princier) – Свен Г. Герулдсен (Sven Gj Gjeruldsen) / Королевский Двор Норвегии (The Royal Court of Norway)

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец (Palais princier) – Свен Г. Герулдсен (Sven Gj Gjeruldsen) / Королевский Двор Норвегии (The Royal Court of Norway)

Перед этим Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети были приглашены на обед Королем Харальдом V и Королевой Соней в летнюю резиденцию в поместье Бюгдёй.

Сегодня путешествие продолжается, поскольку Княжеская Семья совершит морскую прогулку на борту круизного ледокола «Commandant Charcot» по тому же маршруту, что и Князь Альбер I столетие назад. Князь Альбер II также подарит бронзовый бюст своего пращура Норвежскому полярному Институту в Лонгйирбюене.