Княжеская семья совершила путешествие в Норвегию по стопам Князя Альбера I и участвовала в открытии выставки.
Памятные события по случаю столетия со дня кончины Князя Альбера I проходят по всей Европе. После вернисажа выставки в казино города Люшон Княжеская Семья отправилась в Осло, чтобы открыть выставку « Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard » в Музее Фрама при участии Наследного Принца Норвегии Хокона.
Этой выставкой музей отдает дань памяти научным экспедициям Князя-Ученого на Шпицберген, главный остров архипелага Свальбард на севере Норвегии.
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Перед этим Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети были приглашены на обед Королем Харальдом V и Королевой Соней в летнюю резиденцию в поместье Бюгдёй.
Сегодня путешествие продолжается, поскольку Княжеская Семья совершит морскую прогулку на борту круизного ледокола «Commandant Charcot» по тому же маршруту, что и Князь Альбер I столетие назад. Князь Альбер II также подарит бронзовый бюст своего пращура Норвежскому полярному Институту в Лонгйирбюене.