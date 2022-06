Sulle tracce del Principe Alberto I, la Famiglia Principesca è volata in Norvegia per l’inaugurazione di una nuova mostra.

Le commemorazioni per il centenario della scomparsa del Principe Alberto I attraversano tutta l’Europa. Dopo l’inaugurazione di una mostra all’interno del Casinò di Luchon, la Famiglia Principesca si è recata a Oslo per inaugurare l’esposizione “Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard”. La mostra è ospitata dal Fram Museum e all’inaugurazione era presente il Principe Ereditario Haakon di Norvegia.

Con questa esposizione, il museo vuole rendere omaggio alle campagne scientifiche del cosiddetto Principe Erudito a Spitzberg, l’isola principale dell’arcipelago Svalbard situato a nord della Norvegia.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe – Sven Gj Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

Prima dell’inaugurazione, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i loro bimbi sono stati invitati a pranzo dal Re Harald V e dalla Regina Sonja di Norvegia nella loro residenza estiva nella zona di Bygdø Kongsgaard.

Ma il viaggio non finisce qui, visto che la Famiglia Principesca farà una crociera a bordo della nave Commandant Charcot per ripercorrere l’itinerario intrapreso dal Principe Alberto I un secolo fa. Inoltre, il Principe Alberto II donerà un busto in bronzo del suo trisavolo all’Istituto polare norvegese di Longyearbyen.