Sur les traces du Prince Albert Ier, la Famille Princière a voyagé en Norvège pour l’inauguration d’une nouvelle exposition.

Les commémorations du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier s’exportent à travers l’Europe. Après l’inauguration d’une exposition au sein du Casino de Luchon, la Famille Princière s’est rendue à Oslo pour inaugurer l’exposition « Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard » au Fram Museum et en présence du Prince Héritier Haakon de Norvège.

Avec cette exposition, le musée cherche à rendre compte des campagnes scientifiques du Prince Savant au Spitzberg, l’île principale de l’archipel Svalbard situé tout au nord de la Norvège.

LIRE AUSSI : 5 œuvres à voir ou à lire sur le Prince Albert Ier

© Eric Mathon / Palais princier – Sven Gj Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

© Eric Mathon / Palais princier – Sven Gj Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

Avant cela, le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs Enfants étaient invités à déjeuner par le Roi Harald V et la Reine Sonja de Norvège dans leur résidence d’été, au domaine de Bygdø Kongsgaard.

Aujourd’hui, le voyage continue puisque la Famille Princière va effectuer une croisière à bord du commandant Charcot, reprenant ainsi l’itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier, il y a un siècle. Le Prince Albert II va également offrir un buste en bronze de son trisaïeul à l’Institut polaire Norvégien de Longyearbyen.