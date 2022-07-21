Мужчина франко-монегасского происхождения, который был рожден женщиной и прошел операцию по смене пола во Франции, добился, чтобы в его монегасские документы были внесены изменения в связи с переменой гендера.

Для Княжества это историческое решение. 4 июля, впервые в истории, суд Монако согласился внести изменения в акт гражданского состояния мужчины франко-монегасского происхождения. Заявитель, родившийся женщиной, начал процедуру по смене пола в 2020 году.

Если французское законодательство признает право на изменение записи о поле в актах гражданского состояния, то в Монако на этот счет законодательные акты отсутствуют. Так что речь идет об отдельном судебном решении. Это не значит, что в других подобных случаях постановления будут такими же. В данной же ситуации адвокаты заявителя основывались на законодательстве Европейского Союза по Правам Человека (CEDH), которое предусматривает право каждого «на самоопределение гендера».

К слову сказать, согласно изданию Monaco Matin, заявитель, имеющий гражданство Франции и Монако, уже поменял фамилию во Франции и заверил судей Княжества, что это решение было обдуманным: дискомфорт и чувство принадлежности к противоположному полу проявлялись у него с самого юного возраста. Заявитель также получил психологическое сопровождение и совершил смену пола «свободно и осознанно».

Адвокаты сослались на статью 77-11 гражданского кодекса Монако относительно «неизменности имени, которое может быть изменено лишь по веским причинам». В данном случае «справедливость» и «оправданность» мотивов была доказана.

Прокуратура Монако могла бы подать апелляцию относительно этого решения. Коллеги из Monaco Hebdo связались с прокуратурой и получили ответ, что прокуратура «изучает это решение, не исключая возможной апелляции».