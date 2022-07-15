Бывший банковский консультант Credit Suisse обвиняется в присвоении миллионов евро.

Потери могут составлять несколько сотен миллионов евро. Российский олигарх и резидент Монако Виталий Малкин подал в суд на банковскую группу Credit Suisse из-за крупных финансовых потерь: 500 миллионов швейцарских франков (491 миллион евро). По данным газеты Sonntagszeitung, ущерб может быть связан с бывшим консультантом банка Патрисом Лескодроном (Patrice Lescaudron).

По данным швейцарских СМИ этот консультант работал в Женеве и был уволен в 2015 году. Информационное агентство Reuters уточняет, что в 2018 году Патрис Лескодрон был приговорен женевским судом к пяти годам лишения свободы за присвоение имущества и мошенничество. Два года спустя он покончил жизнь самоубийством. Швейцарский журнал L’illustré сообщил, что Патрис Лескодрон инвестировал состояние своих клиентов, среди которых был Виталий Малкин, в компании, акции которых быстро упали, в результате чего образовался финансовый дефицит размером около 100 миллионов долларов.

Консультанту все-таки удалось восстановить потери, благодаря удачному вложению в акции российской компании Газпром. Но вместо того, чтобы оповестить своих клиентов и отступиться от прибыли с этой операции, Патрис Лескодрон присвоил себе от 30 до 40 миллионов швейцарских франков, которые потратил на приобретение поместий, драгоценностей, часов и дорогих автомобилей.

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Credit Suisse «отклоняет все обвинения»

Сегодня дело еще далеко не закончено. Виталий Малкин поручил американской юридической фирме Quinn Emanuel предъявить иск банку Credit Suisse и потребовать возмещение потерь. Но банковская группа ответила Агентству Франс-Пресс, что она «отклоняет все обвинения». Credit Suisse также уточнил, что Патрис Лескодрон действовал в одиночку: «Все расследования по этому делу, проведенные с 2015 года самим банком, Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Finma) и органами уголовного правосудия показали, что бывший консультант отдела обслуживания клиентов не пользовался помощью других сотрудников в своей преступной деятельности».

Виталий Малкин – не первый истец по этому скандалу. Спустя два года после смерти Патриса Лескодрона и другие бизнесмены преследовали Credit Suisse по тем же причинам. По информации газеты Le Figaro бизнесмен Бидзина Иванишвили, бывший коммерческий партнер Виталия Малкина и бывший премьер-министр Грузии, состояние которого оценивается журналом Forbes примерно в 5 миллиардов долларов недавно выиграл дело против банка Credit Suisse на Бермудских островах.

И здесь Патрис Лескодрон оказался в самом центре тяжбы: Верховный суд Бермудских островов признал Бидзину Иванишвили пострадавшим «с потерей 553 миллионов долларов во вложениях через филиал банка Credit Suisse на Бермудских островах» из-за неправильного управления его состоянием, которое вел Патрис Лескодрон. Банковская группа собирается подавать апелляцию.

По мнению Виталия Малкина, г-н Лескодрон действовал не один

Сторона защиты банка не убедила Виталия Малкина. Его семейный офис передал нам следующий ответ: «Будучи важным клиентом, г-н Малкин доверял Credit Suisse в защите своих интересов. К своему глубокому сожалению и большому удивлению он задним числом обнаружил, что внутренние механизмы контроля и соответствия банка были полностью неисправны. Здесь речь идет о системном нарушении в работе банка, а не о махинациях одного нечестного работника. Вследствие проступков и упущений банка, включая незаконные коммерческие действия через неразрешенные вспомогательные счета, г-н Малкин и компания Top Matrix Holdings Ltd. потерпели убытки в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Совершенно очевидно, что г-н Лескодрон действовал не один. Вышестоящее начальство должно было контролировать его работу в режиме реального времени и предотвратить уголовно наказуемые действия. Финансовый скандал такого масштаба может случиться, только если вся система это позволяет. Банку Credit Suisse удобно переложить всю вину на г-на Лескодрона, но на самом деле ответственность лежит на руководстве банка, на его юридическом отделе, на его аудиторской службе и, конечно, на самом банке.

Г-н Малкин надеялся, что банк урегулирует этот спор полюбовно, но, ввиду позиции Credit Suisse, вероятно это дело будет решаться в суде.

Г-н Малкин уверен в своей правоте и собирается использовать все законные средства правовой защиты против Credit Suisse».

Мы связались с банком Credit Suisse, который не изменил своих прежних заявлений и утверждает, что Виталий Малкин не пострадал от махинаций Патриса Лескодрона: «Все органы уголовного правосудия, которые рассматривали это дело, признали Credit Suisse жертвой. Уголовные процессы против бывшего консультанта отдела обслуживания клиентов установили, что наш бывший клиент не потерпел никакого ущерба, связанного с преступными действиями этого работника. Credit Suisse отклоняет все обвинения этого клиента».