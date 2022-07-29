По мнению наших читателей, грызунов в Княжестве становится все больше.

Новый бич, с которым столкнулись жители Босолея: рост числа крыс. Город пытается сейчас взять ситуацию под контроль. Какова же ситуация в Монако? Остановятся ли на границе с Монако эти вредные грызуны? Мы решили узнать ваше мнение.

По словам нашей читательницы Кристин, проблема возникла далеко не вчера: «Ничего нового и удивительного, когда посмотришь, как люди всюду мусорят, им просто наплевать!» Мартин того же мнения: «Крысы в Монако уже давно, и нечего закрывать на это глаза, придется признать эту неприятную правду». «Уже не первый год они повсюду, и да, конечно, они переходят границу. Несколько лет назад они заполонили всю набережную Ларвотто», — уверяет Бенжамен. «Сначала строительные краны, теперь крысы», — жалуется Беатрис.

Крысы «от порта до границы»

По словам Элиан, проблема может быть связана с поведением жителей: «Если бы некоторые люди не оставляли свои бытовые отходы прямо на земле… Они говорят, что кормят голубей, а, на самом деле, им лень выбросить мусор в специальные контейнеры. Я уже много раз оставляла жалобу на то, что происходит на бульваре де Бельжик. Жители сами развели грязь!»

Как считают наши читатели, крысы заполонили разные уголки в Княжестве. «Крысы повсюду! От порта до границы: встаньте у мусорного бачка где-нибудь рядом с портом с утра пораньше и не шумите. Вы увидите Рататуя и всю его семейку», — комментирует Себастьен.

«Хотите увидеть крыс? Место встречи – Ларвоттто, за зданием»Le Bahia». Там их сотни, настоящая колония, они огромны, это впечатляет», — пишет нам в личном сообщении подписчик.

Другая читательница рассказывает: «Как-то вечером месяца три назад я видела, как эти грызуны залезают в цветочные кадки в Саду Аполлин». «А я — на бульваре де Бельжик несколько месяцев назад», — делится Жильбер. «Зоопарк кишит крысами, которые перебегают из клетки в клетку, чтобы поживиться кормом», — добавляет Нико.

Другой пользователь соцсетей прислал нам видео: «Свидетелями вот такого зрелища мы стали на этой неделе на улице Принцессы Каролины, рядом с местом, где ведутся работы рядом со стройкой Probat. Честно говоря, становится сложно жить среди чаек и крыс!»

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Одна из местных жительниц обнаружила неприятный сюрприз прямо в своем доме: «На террасе на улице Оливье я нашла мертвую мышь…» «К несчастью, крыс огромное количество! Чем занимаются санитарные службы Монако???»

Княжество принимает серьёзные меры по борьбе с грызунами

Компетентные службы как раз принимают все должные меры. С 2007 года Монако усилило борьбу с вредителями, в том числе крысами. Дератизация проводится четыре раза в месяц в течение всего года, во всех общественных местах и в канализации, а также там, откуда поступили жалобы.

«Мы не наблюдали какого-либо особого всплеска численности крыс», — говорит помощник по технической части Департамента городского развития Фредерик Мануччи (Frédéric Manucci). Мы проводим от трёх до пяти проверок в тех местах, где были зафиксированы случаи появления крыс. Мы используем крысоловки в парковых зонах или общественных местах, а также проводим дератизацию канализационной сети. Мы много работаем с управляющими зданиями и координируем наши действия с частными службами, чтобы быть более эффективными».

Несмотря на такую тщательную кампанию, основная работа, которая должна быть сделана – профилактическая. Согласно Фредерику Мануччи, важно, чтобы население изменило свое поведение и не способствовало увеличению числа крыс само: «Когда мы начинаем дератизацию, за этим стоят и педагогические соображения. Люди не должны разбрасывать мусор в общественных местах, садах, на скамейках, пляжах… Не нужно и кормить живность, например, голубей, потому что в 80% случаев этот корм съедают крысы.

Мы также обращаем внимание владельцев ресторанов, призываем их не оставлять полные баки с открытыми крышками. Мы стараемся привить людям ответственность. Вся борьба с вредителями начинается с коллективной сознательности».

Что же делать, если вы увидели крысу рядом с домом? «К ней нельзя подходить, она может укусить. Но обычно крысы нападают, только когда загнаны в угол. Лучше всего для начала обратиться в сообщество собственников жилья, если у вас такое есть. Затем попытаться понять, что могло привлечь крысу. Может быть, слишком долго не вывозили мусор? И, наконец, провести дератизацию. (…) Для Монако чистота в таком же приоритете, как и безопасность, это гордость Княжества. Мы очень за этим следим».