











Стоит ли опасаться чаек? Очевидно, что да! После нашей статьи многие из наших читателей поделились своими свидетельствами, порой похожими на сцены из знаменитых фильмов ужасов…

Речь конечно же пойдет о Княжестве Монако, где жители живут спокойной и размеренной жизнью на берегу моря. Однако «свирепая» и «агрессивная» банда порой нарушает эту гавань спокойствия. «Они пожирают голубей на крышах, устраивают резню и кричат каждую ночь». Кто эти «бандиты», которые орудуют на крышах Княжества? Это, конечно же, чайки, которых мы все знаем! На нашей странице в Facebook мы получили множество комментариев о страшных историях, с которыми пришлось столкнуться жителям Монако.

Чайки принимают ваш обед за свою добычу

Хотя они есть везде, куда бы вы ни пошли, их любимое время для нападения — время еды. Вы можете быть уверены, что они будут наблюдать за вами и ждать подходящего момента, чтобы украсть ваш обед. Во время «пикника […] им все же удалось украсть немного мяса», — сообщает один из пользователей. А наша читательница Натали рассказывает, что она шла, перекусывая, и «чайка украла ее булочку с изюмом». Катерина, напротив, объясняет, что одна чайка прилетела и выхватила бургер прямо у нее изо рта. Истории, от которых «пропадает дар речи»…

Ваша квартира тоже в опасности!

Если вы думаете, что не выходя на улицу вы будете в безопасности, то вы ошибаетесь… Мартина пострадала от последствий своей истории с «Дурочкой». «Я кормила одну и ту же чайку по крайней мере 2 года в школе старого города, но однажды ко мне с проверкой пришел инспектор, и Дурочка, так звали мою чайку, была очень нетерпеливой, потому что я не успела покормить ее в привычное время. Она нанесла несколько сильных ударов клювом по окну! Мораль? Все это произошло на глазах у инспектора, который был очень удивлен и недоволен моим поведением!» Хотя для чайки все закончилось лучше, чем для Мартины, эта сцена показала, что хищники готовы на все, чтобы взять свою добычу…

Столкнувшись с этими нападками, некоторые были вынуждены принять радикальные меры. «Одна чайка залетела ко мне на балкон и не смогла вылететь. Она уничтожила все мои клумбы, которые я только что купил. 200 евро в мусор! Не говоря уже о том, что ей пришлось провести там целый день, поэтому она везде успела нагадить! Катастрофа! Поэтому я установил сетку, чтобы отгородить свой балкон». Что касается Розелин, то она пережила «родео на своей террасе: чайка гоняла голубя». Столкнувшись с этой схваткой редкой жестокости, Розелин пришлось «забаррикадироваться».

Нотка юмора от Томби Тога

© Сильвьян Ордина

© Патрисия Паске

Настоящие сцены ужаса

Опасения жителей Княжества можно понять. Некоторые описывают очень жестокие сцены. Например, Кристиана, которая говорит, что видела, как после «разделывания голубя […] терраса была полна перьев и брызг крови». Реми, с другой стороны, рассказывает, что «на крышах зданий в жилом комплексе Seaside Plaza в районе Фонвьей, было найдено несколько скелетов и трупов кошек и щенков…». Действительно, мелкие животные являются основной добычей чаек. Некоторые из наших пользователей даже поделились своим гневом по поводу гибели своих питомцев от этих зверей. Прямо как Реми: «Грязное животное, которое сожрало моего попугая!». Наша читательница Аньес напомнила, что «если у вас есть маленькая собачка, то чайки способны ее съесть».

Более того, чайки порой нападают и на людей! После нескольких нападений на его рабочее место, наш читатель Эрик вынужден ходить «с зонтиком, чтобы избежать удара клювом в голову…». Над этим замечанием можно было бы посмеяться, однако Эрик уточнил, что «учитывая размер клюва, в случае укуса необходимо наложение швов и возможно принятие антибиотиков…». Кажется, что чайки могут довести и до больницы…

Чайки не такие уж и злые

Тем не менее некоторых людей, как например Сильвиан, присутствие чаек не беспокоит, а скорее интригует. «Я привыкла к ранним утренним подъемам поэтому я даже их не слышу. С другой стороны, каждый год на крыше напротив моего дома гнездится пара. Это радость — наблюдать за рождением и последующим развитием птенцов». Патрисия даже вспоминает трогательные моменты наблюдения за семьей чаек со своими учениками: «В течение трех лет я вместе со своими студентами наблюдала на крыше напротив нашего класса за парой чаек и их птенцами, и это был очень хороший живой урок: строительство гнезда, высиживание птенцов, рождение, кормление и, наконец, вылет из гнезда серых птенцов».

Другие даже освоили технику помощи птицам, как Мартина: «Я спасла одну чайку, которая залетела на парковку рынка и пыталась улететь, но тщетно! […] Я взяла плед из багажника своей машины, накрыла ее и выпустила на свободу!». Эту же технику посоветовал бывший пожарный Монако. «Что делать в таких случаях? Просто возьмите полотенце, достаточно большое, чтобы набросить на нее и полностью закрыть. Тогда ничего не остается, как выпустить ее в том месте, в котором она он сможет улететь».

Несмотря на свою опасность, чайки являются неотъемлемой частью Княжества. Однако стоит помнить, что во Франции средиземноморская чайка является охраняемым видом с 1962 года. Отлов, намеренное беспокойство или нанесение увечий птице запрещено французским законодательством.