











Они роются в мусорных баках, клюют падаль, крадут еду из тарелок и даже иногда нападают на небольших собак. Хотя средиземноморская чайка вызывает чаще неприязнь, нежели симпатию, у жителей Лазурного берега, этот вид пернатых является охраняемым во Франции.

В городах Лазурного берега популяции средиземноморских чаек увеличиваются и все чаще создают неудобства.

«Однажды, я оставил размораживаться на балконе телячью отбивную, как вдруг, чайка схватила ее в клюв и улетела», — вспоминает Арно, житель района Фонвьей в Монако. «Нередко можно наблюдать, как чайки клюют остатки чипсов и гамбургеров в урнах в саду ЮНЕСКО», — добавляет он.

Я не теряю бдительности, когда выгуливаю собак Фанни Делуар, догситтер в Босолей

«В Ницце я видела, как чайка клевала голубя на крыше автомобиля», — рассказывает Бекки, жительница Приморских Альп. Она до сих пор под впечатлением от неприятного зрелища.

Драма в стиле Хичкока

В 2019 году, две женщины, туристка и сотрудница муниципальной полиции, спасли филина от стаи из 20 чаек в Ла-Сен-сюр-Мер, писала тогда газета Var-Matin. В том же году на юго-западе Англии чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев, говорится в статье Би-би-си. Маленькая собачка по кличке Гизмо весила не более двух килограммов и с тех пор так и не была найдена.

«Я не теряю бдительности, когда выгуливаю собак», — признается Фанни Делуар, догситтер из Pet Sitting Services в Босолей. «Я действительно слышала об агрессивности чаек, но, к счастью, никогда не была свидетелем этого. Когда поблизости нет еды, они обычно не подходят».

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Во Франции средиземноморская чайка является охраняемым видом с 1962 года © Monaco Tribune

Пернатый приспособленец

«Проблема не в чайках, а скорее в людях», — говорит Бенжамен Сальварелли (Benjamin Salvarelli), глава Лиги защиты птиц (LPO) в Приморских Альпах. Чайки просто приспосабливаются к растущей урбанизации Лазурного берега и изменению своей естественной среды обитания.

Чайка не ищет сложной добычи, она довольствуется открытыми свалками или рыбацкими лодками. Она предпочтет ваш бутерброд поиску и поимке добычи. Бенжамен Сальварелли, глава Лиги защиты птиц в Приморских Альпах.

«Эти птицы откладывают яйца на крышах зданий, чтобы они были недоступны для хищников», — объясняет Бенжамен Сальварелли. «Первые птенцы вылупливаются примерно в июне, и в этот период чайка принимает особенно защитное поведение по отношению к своим птенцам». Размах крыльев особи средиземноморской чайки? «1,40 метра», ни много ни мало!

«Ее мощный клюв позволяет разламывать многие предметы, начиная с пищи, например, ракушки», — объясняет специалист. Эта всеядная птица умеет хорошо приспосабливаться. «Чайка не ищет сложной добычи, она довольствуется открытыми свалками или рыбацкими лодками. Она предпочтет ваш бутерброд поиску и поимке добычи».

Во Франции средиземноморская чайка является охраняемым видом с 1962 года. Отлов, намеренное беспокойство или нанесение увечий птице запрещено французским законодательством.

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