











Княжество Монако является образцовым государством в плане чистоты улиц и общественных мест. Эта репутация установилась благодаря 130 уборщикам муниципальной службы. Однако, к сожалению, город постоянно сталкивается с проявлениями антиобщественного поведения: с брошенными бумажками и собачьими фекалиями. Жители Монако возмущенно делятся своими наблюдениями в социальных сетях.

Особенно часто прохожие жалуются на чистоту в саду ЮНЕСКО, в районе Фонвьей: на тротуарах и клумбах часто можно увидеть груды одноразовых стаканчиков, бумажных пакетов и упаковок для картошки-фри. Местные жители регулярно пишут об этом в соцсетях: «Каждый день люди обедают на ступеньках торгового центра и иногда оставляют их в удручающем состоянии, замусоренными упаковками и покрытыми жиром», — написала одна пользовательница Facebook.

Простого выговора недостаточно В соцсетях в адрес некоторых прохожих летит критика за проявленное ими антиобщественное поведение

«Какой позор! — пишет пользовательница Facebook, — необходимо штрафовать людей, засоряющих улицы, а также обязывать их убирать городские пространства». «Необходимы поучительные меры, которые заставят их задуматься, — добавил один из жителей Княжества, — простого выговора недостаточно».

В саду ЮНЕСКО в районе Фонвьей © Monaco Tribune

Десять урн на солнечных батареях будут установлены в районе Фонвьей

Пандемия изменила наш образ жизни и заставила ежедневно использовать одноразовую посуду и упаковку. Во время обеденного перерыва многие рабочие покупают еду на вынос, не имея возможности пообедать с коллегами в ресторане. «Очень много пластиковых подносов, коробок из-под пиццы и полных бумажных пакетов, которые не всегда помещаются под крышками имеющихся в парке урн», — признает Мари Берар (Marie Berard), заместитель директора службы уборки и окружающей среды санитарно-гигиенического управления Монако (SMA).

«Десять компакторов на солнечных батареях, то есть больших контейнеров, которые могут сортировать и хранить в шесть раз больше отходов, чем обычные контейнеры, будут установлены в районе Фонвьей, начиная со следующей недели», — успокаивает нас Мари Берар.

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Семь зон для собак были созданы в Монако, с учетом потребностей питомцев

Помимо мусора, существует также проблема собачьей мочи, которая пачкает улицы Монако и создает неприятные запахи. «В Княжестве все больше и больше домашних животных», — отмечает Мари Берар. Она сетует, что хозяева не всегда выгуливают их в «семи специально отведенных для этого местах, где собаки могут справить нужду в песочных зонах».

Благодаря армаде уборщиков, Монако остается местом образцовой чистоты Брис, француз, работающий в Монако во время обеденного перерыва в саду ЮНЕСКО, в районе Фонвьей

Жителям Монако также предоставляются пластиковые пакеты для уборки за своими питомцами, но опять же, «многие люди лишь наполовину выполняют этот жест, и в итоге оставляют использованные пакеты в водостоках или на тротуарах».

«Благодаря армаде уборщиков, Монако остается местом образцовой чистоты», — говорит Брис, француз, который уже 10 лет работает в Монако и приезжает сюда каждый день. «Даже наименее посещаемые места, такие как парковки и лифты, здесь намного чище, чем во Франции!»

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