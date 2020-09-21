19 сентября жители Монако приняли участие во Всемирном дне уборки (World Cleanup Day). Это мероприятие проходит по всему миру и ставит своей целью повысить осведомленность о загрязнении окружающей среды. Князь Монако Альбер II принял участие во Всемирном дне уборки вместе со своими детьми.
Князя Монако и его детей можно было встретить на извилистых улочках старого города — они убирали окурки и прочие виды отходов. Приверженный защите окружающей среды, Князь Альбер присоединился ко Всемирному дню уборки вместе с близнецами Габриэллой и Жаком.
210 кг отходов собрано за один день
Пластиковые и стеклянные бутылки, защитные маски, окурки, стаканчики… За один день участники мероприятия собрали более 210 кг отходов на территории всего Княжества. Всего в Монако и его окрестностях было организовано четыре инициативы в рамках Всемирного дня уборки.
Всемирный день уборки в Монако был организован Себастьяном Юшером (Sébastien Uscher), членом организации «Stand Up for the Planet», в партнерстве с мэрией Монако, Décathlon Monaco, организацией «The Energy Transition of the Principality of Monaco», санитарным органом Монако, а также реализуемой «Stars’N’Bars» инициативой «Eco Angels».