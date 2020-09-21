











19 сентября жители Монако приняли участие во Всемирном дне уборки (World Cleanup Day). Это мероприятие проходит по всему миру и ставит своей целью повысить осведомленность о загрязнении окружающей среды. Князь Монако Альбер II принял участие во Всемирном дне уборки вместе со своими детьми.

Князя Монако и его детей можно было встретить на извилистых улочках старого города — они убирали окурки и прочие виды отходов. Приверженный защите окружающей среды, Князь Альбер присоединился ко Всемирному дню уборки вместе с близнецами Габриэллой и Жаком.

210 кг отходов собрано за один день

Пластиковые и стеклянные бутылки, защитные маски, окурки, стаканчики… За один день участники мероприятия собрали более 210 кг отходов на территории всего Княжества. Всего в Монако и его окрестностях было организовано четыре инициативы в рамках Всемирного дня уборки.

Всемирный день уборки в Монако был организован Себастьяном Юшером (Sébastien Uscher), членом организации «Stand Up for the Planet», в партнерстве с мэрией Монако, Décathlon Monaco, организацией «The Energy Transition of the Principality of Monaco», санитарным органом Монако, а также реализуемой «Stars’N’Bars» инициативой «Eco Angels».

Samedi 19 septembre en matinée, S.A.S. le Prince Albert II accompagné du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse… Geplaatst door Palais Princier de Monaco — Prince's Palace of Monaco op Zaterdag 19 september 2020