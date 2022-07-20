Выставка, посвященная украинским художникам, — еще один знак поддержки, которую Княжество оказывает Украине.

Выставка «Ukrainian Revival» («Возрождение Украины») представит работы популярных украинских художников. Она пройдет с 21 июля по 5 августа на набережной им. Антуана I, 10. У истоков выставки стоит Международная Ассоциация Художников Монако (Association Internationale des Artistes Plasticiens de Monaco).

Живопись, скульптура, фотография, современные техники – на выставке будут представлены разные жанры. По словам организаторов события, цель мероприятия – дать публике «представление об украинской культуре через оригинальные метафорические образы и метафизические размышления»,

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Среди представленных художников: Анатолий Криволап, чьи картины продаются на самых престижных аукционах по всему миру, представитель украинского необарокко Олег Тистол, а также президент Национальной академий искусств Украины и основатель Института проблем современного искусства Виктор Сидоренко.

Перед вернисажем 21 июля в 19 часов состоятся двухчасовые дебаты об искусстве и его значении, которые проведет Виктор Сидоренко.