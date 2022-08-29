Благотворительное мероприятие Фонда Князя Альбера II (Fondation Prince Albert II), которое проходит с 2017 года, было намечено на конец сентября.

Один из самых ярких моментов светского календаря Княжества в этом году был отменён. По сведениям наших коллег из Monaco-Matin, причиной стал военный конфликт в Украине.

На страницах газеты вице-президент Фонда Князя Альбера II Оливье Венден (Olivier Wenden) так объяснил это решение: «В условиях войны в Украине и международной нестабильности нам показалось разумным отложить проведение мероприятия, по крайней мере, до следующего года».

Этот гала-вечер был впервые организован в 2017 году в поддержку защиты океанов и с тех пор собирал крупные средства на финансирование экологических инициатив. В ежегодном мероприятии приняли участие такие международные звёзды, как Леонардо Ди Каприо (Leonardo Di Caprio) в 2017 году, Орландо Блум (Orlando Bloom) в 2018 году, Роберт Редфорд (Robert Redford) в 2019 году и Шэрон Стоун (Sharon Stone) в 2021 году. По словам Оливье Вендена, «в условиях сложного международного положения мероприятие привлекло бы слишком много внимания».

Однако отмена гала-вечера не означает остановку благотворительной деятельности в целом, так как Фонд Князя Альбера II продолжает поддерживать экологические инициативы по всему миру. Только в 2021 году было утверждено около двадцати проектов.

По сведениям наших коллег из Monaco-Matin, этой осенью гала-вечер должны заменить сразу два частных мероприятия: 1 октября в отеле Hermitage состоится ужин-концерт знаменитого певца Мики для сотни гостей. Вторым событием станет «Океанский бал», который пройдёт 28 октября в Сингапуре. Торжественное событие почтят своим присутствием бывший консул Монако Жаклин Деромеди (Jacqueline Deromedi) и её сын Жан-Марк. Будет организован благотворительный аукцион для поддержки финансирования экологических проектов в Азии.