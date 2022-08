L’événement caritatif de la Fondation Prince Albert II, organisé depuis 2017, aurait dû se tenir à la fin du mois de septembre.

C’est l’un des moments phares du calendrier monégasque, mais il sera suspendu cette année. D’après nos confrères de Monaco-Matin, le traditionnel Monte-Carlo Gala est annulé pour 2022, en raison de la guerre en Ukraine.

Olivier Weden, vice-président de la Fondation Prince Albert II, a ainsi déclaré dans les colonnes du quotidien : « Il nous semblait raisonnable de le mettre en pause au moins cette année dans ce contexte de guerre en Ukraine et d’instabilité internationale. »

Cet événement, lancé en 2017 pour soutenir la protection des océans, et qui lève depuis des fonds pour la préservation de la planète, réunit chaque année de grandes stars internationales, telles que Leonardo Di Caprio en 2017, Orlando Bloom en 2018, Robert Redford en 2019 ou encore Sharon Stone en 2021. Pour Olivier Weden, l’événement aurait été « un peu trop voyant dans ce climat international difficile. »

Pas question pour autant de couper toute forme de collecte de fonds, la Fondation Prince Albert II soutenant de nombreux projets environnementaux à travers le monde. Rien qu’en 2021, une vingtaine de projets ont été validés.

Toujours selon Monaco-Matin, deux événements privés devraient remplacer le Gala cet automne : un premier, le 1er octobre prochain, à l’hôtel Hermitage avec dîner et concert de Mika pour une centaine d’invités. Le second aura lieu à Singapour, le 28 octobre, et prendra la forme d’un Bal de l’Océan où seront présents l’ex-consul de Monaco, Jacqueline Deromedi, et de son fils Jean-Marc. Une vente aux enchères pour financer des projets en Asie y sera organisée.