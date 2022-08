Annullato l’evento benefico della Fondazione Principe Alberto II, organizzato dal 2017, inizialmente previsto per fine settembre.

Uno dei momenti salienti del calendario monegasco sarà sospeso quest’anno. Secondo i colleghi di Monaco-Matin, l’edizione 2022 del tradizionale Gala di Monte-Carlo è stata annullata a motivo della guerra in Ucraina.

Olivier Wenden, vice-presidente della Fondazione Principe Alberto II, ha infatti dichiarato al quotidiano: “Ci è sembrato ragionevole sospendere l’evento almeno per quest’anno, nel contesto della guerra in Ucraina e in un momento di instabilità internazionale”.

L’evento, lanciato nel 2017 per sostenere la salvaguardia degli oceani e che, da allora, raccoglie fondi per la tutela del pianeta, riunisce ogni anno grandi star di fama internazionale del calibro di Leonardo di Caprio (2017), Orlando Bloom (2018), Robert Redford (2019), o Sharon Stone (2021). Secondo Olivier Wenden, l’evento sarebbe stato “un po’ troppo appariscente in questo delicato clima internazionale”.

Questo non significa certo interrompere qualsiasi forma di raccolta fondi, che permettono alla Fondazione Principe Alberto II di continuare a sostenere numerosi progetti a tema ambientale nel mondo. Solo nel 2021 sono stati approvati una ventina di progetti.

Sempre secondo quanto riportato da Monaco-Matin, il Gala dovrebbe essere sostituito da due eventi privati che si terranno in autunno. Il primo, previsto per il 1 ottobre prossimo, prevede cena e concerto di Mika per un centinaio di invitati presso l’hotel Hermitage. Il secondo si terrà invece a Singapore, il 28 ottobre, sotto forma di “Ballo dell’Oceano”, alla presenza dell’ex-console di Monaco, Jacqueline Deromedi e suo figlio Jean-Marc. L’evento sarà accompagnato da un’asta per finanziare progetti in Asia.