Со 2 сентября по 26 ноября шеф-повара Монте-Карло приглашают своих всемирно известных коллег для приготовления грандиозных ужинов в четыре руки.

Ален Дюкасс (Alain Ducasse), Янник Аллено (Yannick Alleno), Марсель Равен (Marcel Ravin), Доминик Лори (Dominique Lory)… Именитые шеф-повара, давно ставшие синоним кулинарного мастерства и креативности, примут участие в этом году во втором по счёту фестивале высокой кухни Монте-Карло. Каждый из них выступит в дуэте с одним из легендарных коллег, результатом этого сотрудничества станут поистине необычные блюда.

Ален Дюкасс примет британского шеф-повара, трижды удостоенного звезды Michelin, Клэр Смит (Clare Smyth), Марсель Равен — австралийского шеф-повара с двумя звёздами в активе Шона Хергатта (Шона Хергатта). Янник Аллено выступит в дуэте с французским коллегой Бруно Вержюсом (Bruno Verjus) (две звезды), а Доминик Лори — с итальянским шеф-поваром и двукратным обладателем звезды Michelin Давиде Ольдани.

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Как и в прошлом году, это гастрономической путешествие завершится ужином от звёзд гастрономического небосклона, имеющих в активе семь наград от крупнейшего ресторанного гида. Грандиозный гала-вечер пройдёт в «Зале искусств» в One Monte-Carlo 26 ноября. Восемь шеф-поваров примут участие в этом уникальном мероприятии, предлагая гостям незабываемое приключение в мире высокой кухни!

В программе: