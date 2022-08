Dal 2 settembre al 26 novembre quattro chef di Monte-Carlo accoglieranno altri chef di fama internazionale per preparare insieme a loro cene e pranzi prelibati.

Alain Ducasse, Yannick Alleno, Marcel Ravin e Dominique Lory sono i quattro nomi, sinonimo di eccellenza e creatività culinarie, che quest’anno parteciperanno alla seconda edizione del Festival delle stelle di Monte-Carlo. Ciascuno di loro accoglierà nella propria cucina un altro chef di fama internazionale per cucinare piatti gustosi e prelibati.

Alain Ducasse accoglierà la chef britannica con tre stelle Michelin Clare Smyth, Marcel Ravin ospiterà lo chef australiano con due stelle Michelin Shaun Hergatt, Yannick Alleno cucinerà insieme allo chef francese Bruno Verjus (due stelle Michelin), mentre Dominique Lory sarà affiancato dallo chef italiano Davide Oldani (due stelle Michelin).

Il festival si concluderà, come l’anno scorso, con una cena a sette stelle Michelin durante un’importante serata di gala che si terrà il 26 novembre nella Salle des Arts del One Monte-Carlo. Gli otto chef cucineranno insieme per questa serata d’eccezione offrendo agli invitati un’esperienza culinaria unica nel suo genere!

Programma: