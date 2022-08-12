Жители Княжества могут пройти вакцинацию в целях профилактики или после опасного контакта.

Оспа обезьян продолжает распространяться. В конце июля в Монако был зафиксирован первый случай оспы обезьян. На сегодняшний день в Княжестве было выявлено уже три случая заболевания, один из которых – у местного жителя. Все заразившиеся выздоровели без каких-либо значимых осложнений.

Чтобы пресечь распространение заболевания, Монако закупило достаточное количество вакцины JYNNEOS для своего населения. С сегодняшнего дня жители Княжества могут получить прививку в Монакском диспансере при Клиническом центре Княгини Грейс.

Симптомы заболевания схожи с симптомами оспы – жар, мышечные боли, усталость, возможное увеличение лимфатических узлов, а также обширная кожная сыпь. Болезнь заразна с появления первых симптомов и излечивается за 2-4 недели.

Вакцинация рекомендуется взрослым после опасного контакта с больным, а также – в профилактических целях – группам риска. В 90% случаев вирус передается половым путем.

Дополнительная информация и запись на вакцинацию: +377 97 98 84 12