Монако начинает принимать меры после выявления первого случая оспы обезьян.

Во Франции выявлено уже 1 000 случаев оспы обезьян. В Княжестве выявлен первый случай. Возможно, заражены еще три пациента. В среду телеканал Monaco Info пригласил в эфир Оливию Кеита-Перс, заведующую санитарно-эпидемиологической службой Больничного центра Княгини Грейс, чтобы внести ясность в вопрос об этом малоизвестном вирусе.

«Эта болезнь в основном проявляется на кожном покрове в виде сыпи, сходной с сыпью при ветряной оспе», объясняет Оливия Кеита-Перс. Затем сыпь покрывается корочкой, которая в последствие отваливается.» Это вирусное заболевание, как правило, не представляет опасности для здоровья, за некоторыми исключениями. «В некоторых случаях, которые во Франции пока не наблюдались, могут возникнуть пневмопатические и энцефалитные осложнения», продолжает доктор.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Covid-19: Количество заразившихся продолжает расти

«Заразиться может любой. Вирус передается при тесном контакте, с кожи на кожу или со слизистой на слизистую. Он также передается воздушно-капельным путем», предупреждает специалист.

Что делать при появлении сыпи? «Можно обратиться в больницу или к своему лечащему врачу», советует доктор Кеита-Перс.

В Княжестве уже приняты первые меры. «Правительство запросило вакцину. Можно предположить, что в Монако пройдет вакцинация», заключила заведующая санитарно-эпидемиологической службой Больничного центра Княгини Грейс.