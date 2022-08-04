В этой ежемесячной рубрике Monaco Tribune освещает деятельность одной из монегасских спортивных ассоциаций. Пришло время познакомиться поближе с Морским обществом Монако (Société Nautique de Monaco), которое предлагает летние курсы обучения для юных любителей гребли.

Морское общество Монако было создано в 1953 году в результате разделения Общества Регат и заслуженно носит звание старейшей спортивной ассоциации в Княжестве. Тогда парусный спорт перешёл под эгиду Яхт-клуба Монако, а гребля осталась в ведении Морского общества.

Клуб с богатой историей сегодня насчитывает около 300 членов и воспитал многих чемпионов, таких как Квентин Антонелли (Quentin Antognelli), который защищал цвета флага страны на Олимпийских играх в Токио прошлым летом.

«В то время гребля была королевой среди видов спорта, благородной дисциплиной, на которую все делали ставки, — объясняет директор ассоциации по связям с общественностью Оливье-Венсан Марешаль (Olivier-Vincent Marechal). — Сегодня место гребли на пьедестале занял футбол, так как с годами она утратила часть своего величия».

Князь Альбер II всегда испытывал особую привязанность к этой дисциплине и не зря является почетным президентом Морского общества Монако. Его дед по материнской линии Джон Келли (John Kelly) был многократным чемпионом по гребле. Он выиграл две золотые медали на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене и затем в 1924 году в Париже.

© Из архивов Морского общества Монако — Князь Альбер II с американским экипажем яхты Vesper Boat Club

Морское общество Монако, председателем которого является Матиас Реймон (Mathias Raymond), относится к к Французской федерации гребли. Оно продолжает великую традицию своих основателей и ежегодно организует соревнования в Княжестве, включая «Кубок Князя Альбера II», который знаменует собой окончание сезона академической гребли.

Имея в своём распоряжении несколько дисциплин, включая морскую греблю, которой занимаются многие члены клуба на досуге, клуб располагает базой на озере Сен-Касьен в регионе Пей-де-Файенс. Таким образом, юные участники, зарегистрированные в соревнованиях, могут совершенствовать свои навыки круглый год.

© Стефан Магги/COM – Квентин Антонелли

Как это было принято в течение нескольких последних лет, сезонную программу Морского общества дополняют летние курсы под чутким управлением руководителя секции Даниэля Фоше. Прекрасная возможность для молодежи выйти в море утром перед заслуженным обедом в ресторане клуба!

«Мы приобщаем к морской гребле всех желающих, мальчиков и девочек, в возрасте от 10 до 15 лет, — объясняет Даниэль Фоше. — Главная цель состоит в том, чтобы молодые люди записались в секцию в начале учебного года». Кто знает, возможно, кто-то из них станет будущим чемпионом в этой дисциплине?