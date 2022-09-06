В первый школьный день наследного Принца Жака и принцессу Габриэллу сопровождали родители.

В понедельник, 5 сентября, для Принца Жака и Принцессы Габриэллы, как и для многих других ребят, прозвенел первый школьный звонок. Дети княжеской четы перешли в класс CE1 [прим. пер: приблизительно соответствует второму классу начальной школы в российской системе образования]. По этому случаю Принцесса остановила свой выбор на блестящем розовом рюкзаке, украшенном бабочкой. На ранце наследного Принца красуются «Братья Марио»: Марио и Луиджи.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

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Дети, одетые в школьную форму FANB, рука об руку начали новый учебный год. Их сопровождали Князь Альбер II и Княгиня Шарлен. Фотографии, размещенные в социальных сетях Княжеского дворца, очень тронули пользователей Интернета, которые были в восторге от того, что княжеская семья воссоединилась в этот особенный день.