Per l’occasione il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella erano accompagnati dai genitori.

Lunedì 5 settembre anche il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella sono tornati a scuola per iniziare la terza elementare. La Principessa indossava uno zainetto rosa paiettato con sopra una farfalla, mentre il Principe Ereditario una cartella con l’immagine dei personaggi Mario e Luigi.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Come si vede dalla foto, i gemellini si tenevano per mano e indossavano l’uniforme dell’istituto FANB, accompagnati dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Le foto condivise sui social dal Palazzo del Principe hanno commosso il web, contento di vedere la Famiglia Principesca riunita per questa occasione speciale.