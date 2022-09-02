В результате проливных дождей, не прекращающихся в Пакистане с июня месяца, на сегодняшний день страна оплакивает более 1 136 человек погибших.

Потери становятся все тяжелее. По данным радиостанции France Info, после трех месяцев дождей наводнения коснулись более 33 миллионов пакистанцев и на сегодняшний день унесли жизни более 1 000 человек. Ввиду такой трагедии, Князь Альбер II направил официальную депешу президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви:

«Господин Президент,

С глубоким сожалением и волнением я узнал о трагедии пакистанского народа в результате ужасных наводнений, вызванных муссонами и затопивших треть страны. Я выражаю вам наше глубокое сострадание. В этой трагической ситуации позвольте мне, моей семье и всем монегаскам выразить наши самые искренние соболезнования семьям погибших, а также заверить вас в нашей поддержке и сострадании раненным и беженцам. Позвольте мне также поприветствовать прилагаемые вами усилия по массовой эвакуации населения.

Примите, господин Президент, мои заверения в глубокой солидарности с вами в этом мучительном испытании.

Альбер, Князь Монако.»