42-е собрание членов MEB состоялось во вторник, 13 сентября, в Яхт-Клубе.

По сложившейся традиции, в начале сентября Экономический совет Монако (Monaco Economic Board) торжественно отметил возвращение после летних отпусков. MEB собирает всех своих членов трижды в год, и на первой встрече в новом сезоне собрались 350 влиятельных в сфере экономики персон и официальных лиц. Формат бизнес-коктейля позволяет им существенно расширить сеть контактов.

«Наша организация насчитывает 567 компаний, и мы очень рады видеть всех в этот совершенно особый день. От каждого предприятия представлено по два человека, — уточнил генеральный исполнительный директор MEB Гийом Роз (Guillaume Rose) в интервью Monaco Info. — Мы счастливы приветствовать членов организации; здесь они могут пообщаться, начать совместный бизнес, узнать друг друга. Именно так зарождаются сообщества, возникает синергия, начинается бизнес».

Слева направо: генеральный директор Peace and Sport Жан-Жером Перрен-Мортье (Jean-Jérôme Perrin-Mortier), генеральный исполнительный директор MEB Гийом Роз, Мишель Прост-Дюмон (Michel Prost-Dumont) и Софи Арно-Деромеди (Sophie Arnaud-Deromedi), президент и вице-президент внешнеторговых Советников Франции в Монако, президент MEB Мишель Дотта и посол Монако в США и Канаде Маги Макарио Дойл (Maguy Maccario Doyle) – © MEB / Карт Бланш

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Многочисленные проекты в Монако и на международной арене

Эта встреча также стала отличной возможностью для подведения итогов деятельности Княжества в разных областях экономики. Президент MEB Мишель Дотта (Michel Dotta) выразил удовлетворение удачным летним туристическим сезоном и отметил, что хорошие результаты были показаны также в строительстве и недвижимости. Гийом Роз, со своей стороны, анонсировал многочисленные мероприятия, которые пройдут до конца года.

В программе, в частности, значатся конференции с участием знаменитых экономистов, продолжение сотрудничества MEB с программой Правительства по цифровому переходу Extended Monaco для предприятий, а также 11-я ежегодная церемония вручения наград Экономического клуба.

В программе запланированы также несколько международных миссий, в частности, в Монреаль и Торонто, затем в Мадрид. В Монако ждут две делегации предпринимателей из австрийской Каринтии и Эстонии, чтобы завязать новые экономические связи. И, наконец, MEB примет участие в China International Import Expo, крупнейшей коммерческой ярмарке, которая даст возможность китайским импортёрам встретиться с компаниями, которые желают обосноваться в Китае или развивать там свой бизнес.

Следует отметить и ближайшую Всемирную встречу внешнеторговых Советников (CCE) Франции, которая пройдет в конце октября. Это событие соберет от 800 до 1000 руководителей французских предприятий, представленных более чем в 100 странах. 50 компаний из Монако, членов MEB, получат возможность встретиться с этими экономическими игроками.

И, наконец, встреча участников «позволила привлечь внимание к организации Peace and Sport и ее деятельности. Напомним, что миссия организации заключается в продвижении спорта в тех уголках мира, где царит напряженная или конфликтная обстановка. Это хорошая возможность для присутствующих компаний выступить с конкретными предложениями, чтобы продвигать свою политику социальной ответственности предприятий RSE.