Генеральный директор Экономического совета Монако (Monaco Economic Board) Гийом Роз (Guillaume Rose) занимает эту должность с 2019 года. Мы встретились с ним, чтобы поговорить о насыщенном календаре мероприятий и коренных изменениях, с которыми пришлось столкнуться в силу международных кризисов.

Расскажите, пожалуйста, о международных миссиях Экономического совета Монако в прошлом году.

В прошлом году наша делегация неоднократно посещала всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае. Крупное мероприятие прошло во Флоренции в июле 2021 года.

До этого времени мы находились в подвешенном состоянии [из-за ковида], поэтому основная работа проводилась онлайн. В сентябре 2021 года состоялось большое мероприятие в Антверпене, организованное совместно с монегасской компанией Monaco Ressources Group. Затем, начиная с ноября, мы организовали ряд рабочих встреч, направленных на оценку экономического потенциала Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря этой подготовительной работе в январе 2022 года в Дубай отправилась внушительная делегация предпринимателей из Монако.

Какие мероприятия запланированы в 2022 году?

Мы начали активную работу в 2022 году в Дубае, а затем провели несколько вебинаров, посвященных африканским странам: Кот-д’Ивуару, Тунису, Мадагаскару. У нас налажены тесные контакты с правительствами стран посредством дипломатического корпуса, а также с их Торговыми палатами. Благодаря последним, компании из Монако развивают своё сотрудничество с африканскими предпринимателями из соответствующих государств.

Генеральный директор Экономического совета Монако Гийом Роз © Экономический совет Монако/ Carte Blanche

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В этом году запланировано проведение экономических миссий во многих зарубежных странах. Самая крупная из них пройдет в Канаде, а именно, в Торонто и Монреале. В октябре мы отправимся в Мадрид, а завершится год особым мероприятием в Париже совместно с Оперой Монте-Карло в декабре. Мы также обсуждаем возможность отправиться вместе с ними в Лондон.

По каким критериям вы выбираете эти направления?

В зависимости от привлекательности для нашего рынка. Возьмём для примера поездку в Антверпен: мы знаем, что среди членов Экономического совета есть монегасские компании, которые активно ведут свою деятельность в Бельгии.

Затем мы связываемся с Бельгийской торговой палатой и организуем экономическую миссию. В первую очередь, мероприятие предназначено для вышеупомянутых компаний, чтобы наладить их контакт с постоянными клиентами, но в более официальном контексте и при поддержке правительства Княжества Монако. Но также эта экономическая миссия полезна и новичкам: они смогут познакомиться с потенциальными партнёрами из принимающей страны и начать развивать свой бизнес на новом рынке

Экономический совет Монако преследует три основных цели: первая — познакомить монегасские компании друг с другом и создать бизнес-сообщество. Мы часто сталкиваемся с тем, что местные предприятия отправляются за границу в поисках талантов или партнеров, которые уже существуют в Монако.

Вторая цель заключается в том, чтобы эти компании могли экспортировать свои ноу-хау в другие страны, завязывая партнёрские отношения с другими компаниями по всему миру. Вернёмся к нашему примеру с Антверпеном: нам удалось привезти в Бельгию около десятка логистических, судоходных и торговых компаний для встречи с постоянными клиентами и потенциальными партнёрами.

В-третьих, мы активно участвуем в реализации «мягкой силы» Княжества Монако, то есть в координации крупных спортивных, научных и культурных мероприятий (Опера Монте-Карло, Балет Монте-Карло, Филармонический оркестр Монте-Карло или даже Хор маленьких певцов). Например, если Научный центр Монако (Centre Scientifique de Monaco) или Фонд Князя Альбера II (Fondation Prince Albert II) организуют зарубежную поездку, мы вполне можем добавить экономическую составляющую.

Если отмечается годовщина дипломатических отношений между какой-либо страной и Монако, совместно с местной Торговой палатой мы разрабатываем экономическую программу. Таким образом, дипломатическая, спортивная, культурная и научная составляющие объединяются с экономической, за которую отвечают предприятия Княжества.

11 апреля Экономический совет провёл регулярную Генеральную ассамблею, не могли бы Вы рассказать о её основных положениях?

На Генеральной ассамблее были представлены итоги 2021 года, наши бюджеты и календарь многочисленных проведённых мероприятий. Мы также озвучили свои планы на 2022 год.

После этого состоялось общее собрание членов MEB, в котором приняли участие 556 компаний-членов, что в пересчете на общую численность составляет 1200 человек. Их представители встречаются, общаются, налаживают связи и обмениваются опытом. Во время пандемии нам, к сожалению, пришлось уменьшить число подобных мероприятий.

Общее собрание компаний-членов Экономического совета Монако Экономический совет Монако/ Carte Blanche

Как только мы осознали масштаб проблемы, было принято решение оперативно обратиться к онлайн-формату при поддержке Управления по переходу на цифровые технологии (Délégation à la Transition Numérique). 15 марта 2020 года был объявлен локдаун, и уже с 1 мая мы создали «Мебинары» (прим.переводчика: MEB+webinaires), которые позволили нам наладить общение на совершенно новом уровне. Мы продолжаем делать это и сегодня. Мы также провели несколько онлайн-миссий: например, с Индией в 2021 году, когда мы пригласили индийские и монегасские компании и дали им возможность пообщаться в формате виртуальных деловых блиц-сессий.

© Экономический совет Монако

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В общем и целом, необходимо было разработать новый формат деятельности. Было невозможно организовывать встречи и помогать людям поддерживать связь, как это было прежде. Поэтому мы начали с Zoom — сейчас нас уже можно назвать гуру Zoom — и продолжили развивать онлайн-направление.

Когда пандемия и кризис Covid-19 пошли на спад, появилась новая угроза. Ощутили ли Вы уже последствия войны в Украине?

Следует отметить, что в 2021 году мы провели две предварительные «разведывательные» поездки в Санкт-Петербург, чтобы должным образом подготовить прибытие крупной делегации в июне 2022 года для встречи с важными предприятиями-партнёрами на северо-западе России. Подготовка велась полным ходом, когда началась война.

Всё тотчас же было отменено, поскольку вторжение России стало непростительным шагом. Мы обратили свой взор на другие рынки, например, на Канаду. Война также стала одной из причин, по которой мы активно расширяем свое присутствие на африканском континенте, в частности, с помощью вебинаров и Клуба монегасских предпринимателей в Африке CEMA. В общем и целом, было принято решение сосредоточиться на Африке, Европе и Западе, т.е. Северной и Южной Америке.

Какие последствия ждут монегасские компании, ведущие свою деятельность в России?

В России работает несколько компаний из Монако, большинство из которых специализируется на нефтяной промышленности. Одна из них была вынуждена уволить 1500 сотрудников российского филиала, в результате чего филиал был закрыт с огромными потерями. К сожалению, таковы превратности судьбы. Единственное, что мы можем сделать, и мы не опускаем руки, — это попытаться найти альтернативу утраченным возможностям с помощью Африки, Европы и США.

Однако стоит отметить, что экономические связи с Украиной во время войны остаются очень активными. Мы установили первые и очень многообещающие контакты с Украинской торговой палатой, некоторые члены которой покинули страну, эмигрировали на Лазурный берег и сейчас предлагают на рассмотрение перспективные проекты. Я не исключаю, что Княжество Монако имеет все шансы очень быстро оправиться от кризиса.

Давайте вернемся к Дубаю и всемирной выставке «Экспо-2020». Стала ли эта выставка для Экономического совета Монако трамплином для развития более тесных связей с Дубаем?

© Экономический совет Монако

Безусловно. Мы наладили сотрудничество не только с частным сектором, но и с государственными учреждениями, а именно, с Дубайским товарно-сырьевым центром DMCC, который является средоточием свободных экономических зон в Дубае. У нас сложились взаимовыгодные отношения с DMCC и с Торгово-промышленной палатой эмирата Шарджи. Одна из монегасских компаний уже наметила открытие своего филиала в Шардже. Как видите, нам удалось достигнуть существенного прогресса.