В интервью Monaco Info исполнительный директор Экономического совета Монако (MEB) рассказал о последствиях конфликта между Россией и Украиной для Княжества.

В то время как российское наступление в Украине в среду вступает в седьмой день, мировая экономика продолжает испытывать трудности. И Княжество, солидарное с международным сообществом, очевидно, не застраховано от этих рисков.

«Торгово-экономические связи с Украиной и Россией на данный момент полностью приостановлены», — говорит Гийом Роз (Guillaume Rose), не понаслышке знающий Россию, благодаря работе над многочисленными проектами в бытность своего правления управлением по туризму и конгрессам Монако. «Все связи, которые мы выстраивали с Российской Федерацией с 2015 года и до этого, теперь разорваны».

Торговые и нефтяные компании Монако сильно пострадали

Среди наиболее пострадавших секторов — компании, работающие в торговом и нефтяном секторах. Это заставляет экономику Монако искать «альтернативные решения».

В целом, если экономические связи между монакскими компаниями и другими странами чрезвычайно важна, особенно с Западной Европой и Африкой, то с Россией она остается относительно незначительной.

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Но для Гийома Роза расстояние между двумя странами будет ощущаться прежде всего с социальной точки зрения. «История отношений между Монако и Россией уходит корнями в конец 19 века. Между двумя странами всегда была тесная связь, и сейчас мы с тревогой наблюдаем, как эта связь разрывается».

Доказательством тому служат запланированные на апрель гастроли Балета Монте-Карло в Санкт-Петербурге, а также участие Экономического совета Монако (MEB) в июньском экономическом форуме, которые были отменены. «Мы надеемся однажды вернуться в Россию, но в другую Россию».