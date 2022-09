Le 42e rendez-vous des adhérents s’est tenu ce mardi 13 septembre, au Yacht Club.

Comme le veut la tradition, le Monaco Economic Board (MEB) a fait sa grande rentrée en début de semaine. Le MEB rassemble tous ses membres trois fois par an et, pour ce rendez-vous de rentrée, 350 décideurs économiques et officiels étaient présents pour ce « cocktail networking », qui leur permet de développer leur réseau.

« On a 567 membres et tous sont les bienvenus en cette journée très particulière, avec deux personnes par société, a indiqué Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB sur Monaco Info. Nous sommes très contents d’accueillir l’ensemble des gens qui discutent ensemble, qui peuvent faire du business ensemble et qui peuvent se connaître. C’est comme ça qu’on génère des alliances, des synergies et du business. »

De gauche à droite : Jean-Jérôme Perrin-Mortier, Directeur Général de Peace and Sport, Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB, Michel Prost-Dumont et Sophie Arnaud-Deromedi, Vice-Présidente et Président des Conseillers du Commerce Extérieurs de la France à Monaco, Michel Dotta, Président du MEB et Maguy Maccario Doyle, Ambassadrice de Monaco aux Etats-Unis et au Canada – © MEB / Carte Blanche

De nombreux projets à Monaco et à l’international

Ce rendez-vous était également l’occasion de faire le point sur les chiffres des différents secteurs économiques de la Principauté. Le Président du MEB, Michel Dotta, s’est félicité de la belle saison estivale du tourisme, ainsi que des bons résultats relevés notamment dans la construction ou l’immobilier. Guillaume Rose, de son côté, a présenté les nombreux événements qui auront lieu d’ici la fin de l’année.

Au programme notamment, des conférences avec des économistes de renom, la poursuite de la collaboration du MEB avec le programme de transition numérique du Gouvernement, Extended Monaco pour l’Entreprise ou encore la 11e édition des Trophées du Club de l’Eco.

Plusieurs missions à dimension internationale sont également prévues, notamment à Montréal et Toronto, puis à Madrid. A Monaco, deux délégations d’entrepreneurs autrichiens de Carinthie et estoniens sont attendues pour créer de nouvelles passerelles économiques. Enfin, le MEB participera à la China International Import Expo, foire commerciale majeure qui réunit importateurs chinois et toute entreprise qui souhaite s’y implanter ou développer ses affaires.

A noter également, la tenue prochaine du Mondial des Conseillers du Commerce Extérieurs (CCE) de la France, fin octobre. Cet événement doit regrouper entre 800 et 1 000 chefs d’entreprise français présents dans plus de 100 pays. 50 sociétés monégasques membres du MEB auront la possibilité de rencontrer ces acteurs économiques.

Enfin, ce rendez-vous des adhérents a permis de mettre en lumière Peace and Sport et ses actions. Pour rappel, cet organisme a pour mission de favoriser la paix par le sport dans les zones de tensions et de conflits dans le monde. L’occasion pour les entreprises présentes de proposer des projets concrets, afin de développer leur politique RSE (responsabilité sociale des entreprises).