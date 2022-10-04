В воскресенье во второй половине дня «Монако» разгромил «Нант» (4:1) на стадионе «Луи II» в матче 9-го тура чемпионата Франции.

Счет: 4:1

Похоже, международный перерыв в матчах никак не помешал монакской красавице-машине. После уверенной победы над «Реймсом» (3:0) две недели назад игроки Филиппа Клемана не дрогнули и перед «Нантом».

Разгром гостей начался практически со стартовым свистком – команда Акселя Дисаси молниеносно парализовала соперника, забив 2 гола на 2-й и 7-й минуте в исполнении неудержимого дуэта Бен-Йеддера и Эмболо (см. ниже).

Отличное начало матча позволило «Монако» расправить крылья, и Виссам Бен-Йеддер закрепил успех еще двумя голами (28’ и 62’). Во втором периоде Филипп Клеман мог спокойно менять состав, а команда уверенно пользовалась своим преимуществом, не считая единственного кросса Кентена Мерлена, приведшего к автоголу – Каю коленом срезал мяч в собственные ворота на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на пятое место в чемпионате и продолжает свое движение в сторону пьедестала почета, который пока занимают «ПСЖ», «Марсель» и «Лорьян». Следующий матч – в Лиге Европы, с «Трабзонспор», в четверг (18:45).

Вывод: Бен-Йеддер – раз-два-три

Подумать только, что в этом сезоне чемпионата он забил всего один гол! В тандеме с Брелем Эмболо с самого стартового свистка Бен-Йеддер устроил себе настоящий воскресный бенефис на «Луи II».

Сразу взвинтив темп игры с товарищами по команде, Виссам позволил Эмболо открыть счет на второй минуте матча – голкипер Лафон отбил его удар, а швейцарец замкнул его головой.

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Второго гола ждать долго не пришлось. Получив передачу, Эмболо головой скинул на Бен-Йеддера, который реализовал блестящий выход один на один. На 28-й минуте он снова отметился, благодаря ассисту Александра Головина.

Во втором тайме монакский форвард оформил хет-трик, реализовав пенальти после того, как Кевина Фолланда сбили внутри штрафной. Похоже, главный виновник монакского триумфа – Виссам Бен-Йеддер – уверенно открыл свой сезон с этого матча. Его спаянность с Эмболо становится все более и более результативной и вселяет большие надежды.

Цифра: 4

Эта победа стала четвертой победой подряд в чемпионате Франции.

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Юсуф Фофана: «Мы красиво сыграли, все работало как часы, не считая досадного автогола. Но игра есть игра, в ней главное – победа. Тренер поставил перед нами задачу активно атаковать в первые пятнадцать минут. Таков был его замысел, и мы его реализовали. Что касается пьедестала почета, то это наша ежегодная задача.»