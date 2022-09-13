В воскресенье, на последнем матче седьмого тура чемпионата Франции, «Монако» выиграл у «Лиона» (2:1). Это первая в сезоне победа монегасков на стадионе «Луи II».

Счет: 2:1

Спустя неделю после своего успеха в матче с «Ниццей» на выезде (1:0), «Монако» – третий раз подряд, в разных кубках – одерживает победу над Лионом, прямым конкурентом за место на подиуме в конце сезона. Матч сначала контролировался, но в концовке заставил затаить дыхание.

С обычной расстановкой 3-5-2 игроки Филиппа Клемана вели 2:0 до 80-й минуты и имели много голевых моментов.

Следуя за Александром Головиным, вдохновленным носителем монегасского стиля игры, в первом периоде у «Монако» было несколько голевых ситуаций. Крепен Диатта и Брель Эмболо часто открывались на линии атаки.

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Но ни один (15’, 33’), ни другой (16′, 21′) не сумели обмануть бдительность Антони Лопеша, отразившего мощный залп Головина прямо перед перерывом (43’).

После перерыва, монегаски определили свою победу за два свободных удара с интервалом в семь минут, временно лишив всякой надежды опешивших лионцев (см. ниже).

В последние минуты матча Карлу Токо Экамби все-таки удалось открыть счет «Лиона» (81’), придав игре новый импульс. Но на 90-й минуте Александр Нюбель спас победу «Монако», блестяще парировав атаку Муссы Дембеле.

«Монако» одержал ценную победу над прямым конкурентом. Благодаря этому двойному успеху в чемпионате Франции, команда Акселя Дисаси взлетела на седьмое место в турнирной таблице (11 очков). Следующий матч – в Лиге Европы, с «Ференцварош», в четверг (18:45).

Поворотный момент: «Монако» уложил «Лион» свободными ударами

Два свободных удара, два голевых паса Каю Энрике, и «Монако» празднует третью победу на чемпионате Франции этого сезона.

Если голевые моменты обеих команд не открывают счет, то судьбу вершат свободные удары. На 56-й минуте Бенуа Бадьяшиль замкнул головой навес Каю Энрике с первого углового (1:0).

Через семь минут бразилец вновь выступил в роли ассистента, а Гильермо Марипан замкнул головой его передачу со стандарта (2:0). Реализовав эту возможность, Марипан записал на свой счет второй гол в чемпионате этого сезона, а «Монако» – седьмой в этом сезоне гол со свободного удара во всех кубках.

Ключевой игрок – Александр Нюбель

Похоже, футболка «Монако» помогла Александру Нюбелю обрести отличную форму. Немецкий вратарь блестяще держал оборону как в матче с «Ниццей», так и сегодня, с «Лионом».

Отразив пять мячей, арендованный голкипер Баварии спас всю команду в конце основного времени. Отбив плечом прямой удар Муссы Дембеле из штрафной площади Александр Нюбель сорвал опасную атаку лионцев.

Еще один успех, который, может быть, положит конец критике в его адрес, не замолкающей со дня его прибытия в Княжество этим летом. С таким вдохновленным Нюбелем, как в матче с «Лионом», «Монако» нечего бояться!

Цифра: 2

На этой встрече Каю Энрике дал два голевых паса, а за весь сезон – уже четыре.

Цитата: «Три очка дома – это приятно!»

Юсуф Фофана: «Против нас играла сильная команда, хорошо начавшая сезон. Но мы стояли намертво, хотя и могли их добить раньше. Три очка дома – это приятно!»